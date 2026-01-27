'Baby, me Leva!' viabiliza adoção de 19 animais no último domingo

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano promoveu, no último domingo (25/01), mais uma edição do projeto “Baby, me Leva!”, que resultou na adoção de 19 animais entre cães e gatos. A atividade foi realizada no Parque Municipal Max Feffer, das 10 às 17 horas, e reuniu diversas famílias interessadas em oferecer um novo lar a pets resgatados de situações de abandono ou maus-tratos.

A iniciativa é coordenada pelo setor de Bem-Estar Animal da pasta e tem como principal objetivo incentivar a adoção responsável no município.

Durante o evento, nove cães e dez gatos foram adotados após passarem por um processo criterioso, que incluiu entrevistas e a aplicação de questionários aos interessados. A triagem foi conduzida por entidades e protetores parceiros, responsáveis por avaliar as condições e o comprometimento dos futuros tutores, assegurando que os animais recebam cuidados adequados e um ambiente seguro. Somente após essa etapa, os pets puderam seguir com suas novas famílias.

Além de ampliar o número de adoções, o projeto também cumpre um papel educativo ao conscientizar a população sobre a posse responsável e a importância do bem-estar animal. A ação reforça que adotar é um compromisso de longo prazo, que envolve cuidados com saúde, alimentação, carinho e responsabilidade diária.

Desde a criação do “Baby, me Leva!”, em 2021, 2.319 animais já foram adotados em Suzano, tanto nas edições presenciais quanto por meio da plataforma digital baby-me-leva.suzano.sp.gov.br. O site funciona como uma alternativa para quem não consegue comparecer aos eventos, permitindo acesso a fotos, informações detalhadas dos pets disponíveis e o agendamento de visitas para conhecer os animais.

Para quem prefere participar presencialmente, a Secretaria de Meio Ambiente informa que a data da próxima edição do projeto será divulgada em breve pelos canais oficiais do município, ampliando ainda mais as oportunidades de transformar a vida de cães e gatos à espera de um lar.

“Nesta edição, conseguimos garantir novos lares para 19 animais, o que mostra o quanto a população tem se engajado com a causa animal. Cada adoção representa uma mudança real na vida desses pets, que agora passam a viver em ambientes seguros, com cuidado e responsabilidade”, afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang.