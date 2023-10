Badra terá plano de regularização fundiária para atender 1,7 mil lotes

A ideia da reunião é divulgar o processo aos moradores do bairro e adjacências, esclarecer dúvidas e fazer o anúncio oficial com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi. A pasta já realizou a topografia da área e elaborou o projeto para regularizar os lotes. A previsão é de que, entre dezembro deste ano e janeiro de 2024, seja realizado o plano urbanístico e, entre janeiro e fevereiro, também do próximo ano, comecem os cadastros das famílias contempladas pelo programa.

A regularização das áreas vai ser executada em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, por meio do programa “Cidade Legal”, criado para auxiliar os municípios paulistas na regulamentação dos núcleos habitacionais implantados em desconformidade.

O secretário Elvis Vieira ressaltou a importância de realizar a normalização para trazer dignidade às famílias que serão contempladas com o programa. “Nós lutamos diariamente para que todas as famílias de nossa cidade tenham suas casas regularizadas e com documentação. Muitas pessoas perdem o sono por conta do risco de ficarem sem seus lares, por isso esse trabalho é tão importante, uma vez que traz tranquilidade ao nosso povo”, ressaltou o chefe da pasta.

Já o prefeito Rodrigo Ashiuchi enalteceu o trabalho executado pela pasta e citou a tranquilidade que o processo vai trazer a quem mora na área beneficiada. “Não há dinheiro que pague viver em seu próprio lar sem o risco de tirarem ele de você. A regularização fundiária é uma das ações mais importantes para a dignidade de centenas de famílias da nossa cidade e toda a equipe de Habitação realiza um grande trabalho nesta linha. Nosso povo merece viver em paz e com a documentação de casa em ordem”, declarou o prefeito.

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, apresentará neste domingo (29/10) um plano de regularização fundiária para 1,7 mil lotes no bairro Cidade Miguel Badra (Gleba 2) pelo programa “Regulariza Suzano”. O evento ocorrerá na Escola Municipal Victor Salviano (rua Mario Bochetti, 385 - Cidade Miguel Badra).