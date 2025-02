Bailarinos de Suzano buscam apoio para representar o Brasil em festival na Itália

Bailarinos da Escola Livres Para Dançar, situada no Parque Maria Helena, em Suzano, buscam apoio para representarem o Brasil em um festival em Livorno, na Itália, que será entre 19 e 28 de fevereiro. No total, 11 bailarinos e três coreógrafos da escola viajarão na próxima quarta-feira (19).

O custo total da viagem será de R$ 160 mil. De acordo com a escola, bailarinos e correógrafos parcelaram a passagem aérea e efetuaram a inscrição no valor de R$ 15 mil. Laudicéia Silva dos Santos, de 40 anos, diretora artística da escola, conhecida pelo nome artístico Laudy Santos acompanhará os bailarinos na viagem. Laudy Santos criou uma vaquinha online (https://www.vakinha.com.br/5336182) para arrecadar os valores necessários para a alimentação do grupo. A meta é arrecadar R$ 20 mil.

Para Laudy Santos, o festival é mais que uma competição, mas uma oportunidade e alçar voos maiores no mundo artístico. “Oportunidade de trabalhar, ganhar bolsas de estudos em uma companhia renomada. Para a carreira deles, é uma oportunidade para subirem de nível”, destacou a diretora.

Para a diretora, a competição abrirá muitas portas para seus alunos. “Eles são talentosos e são elogiados nos festivais. As companhias internacionais gostam dos brasileiros. Representar o país lá fora traz uma visão de que o país está no mesmo patamar de visibilidade cultural. É um sonho pessoal de ver os objetivos de eles serem alcançados”, finalizou.