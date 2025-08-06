'Baile da Melhor Idade' encerra 'Campanha do Agasalho' nesta sexta-feira no Mirambava

O Fundo Social de Solidariedade encerrará a “Campanha do Agasalho 2025” nesta sexta-feira (08/08) com uma grande festa no Centro Educacional e Cultural Mirambava, localizado na rua Campos Salles, 884, no centro. Na oportunidade, o órgão municipal, em parceria com o Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti, organizará o “Baile Caipira da Melhor Idade” a partir das 15 horas, e anunciará, às 18 horas, os números alcançados com as ações destinadas à arrecadação de peças.

Por conta do simbolismo do evento, que terá ainda concurso de dança caipira, está sendo sugerida a troca do ingresso por uma cobertor ou agasalho novo, sendo aceito também esses itens em bom estado de conservação. Os itens serão incluídos no balanço final de doações, que será apresentado pela presidente do Fundo Social, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, durante a cerimônia organizada no local, para celebrar o sucesso desta edição, que teve como tema “Cubra Suzano de Amor”.

Na atividade, serão informados os dados relacionados à quantidade de famílias beneficiadas com a “Campanha do Agasalho” e o total de bazares solidários promovidos nas associações que atuaram em conjunto com a administração municipal, para garantir o acesso dos munícipes às peças que foram doadas.

Para possibilitar adesão de toda a população, foram montadas estruturas em diferentes locais da cidade, como no Instituto Amar Holiness, no bairro Vila Monte Sion; na Escola Municipal Professora Nizilda Alves Godoy, no bairro Fazenda Aya; na Associação Amigos de Bairro Parque Umuarama, no bairro Parque Alvorada; e na Associação Amigos de Bairro Jardim Leblon, no bairro Jardim Leblon.

Desde que foi lançada, em 25 de abril, a iniciativa cumpriu seu propósito de levar agasalhos, blusas, calças, meias, calçados fechados e cobertores, sempre em bom estado, às famílias em situação de vulnerabilidade social que são assistidas pelas entidades sociais do município. Conforme foi previsto na apresentação da campanha, a administração municipal disponibilizou cerca de cem pontos de arrecadação em diferentes locais de Suzano, para que toda a população pudesse realizar as doações.

Além desses pontos, o Fundo Social coordenou ações casa a casa, que foram desenvolvidas em parceria com o Tiro de Guerra de Suzano (TG 02-081), nos bairros Jardim Imperador, Vila Amorim, Vila Mazza e Vila Urupês, entre outros. O órgão municipal também contou com o apoio da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e a Auge Embalagens.

A primeira-dama destacou a relevância da campanha e garantiu que o Fundo Social esteve inteiramente empenhado para alcançar os cidadãos que mais precisam. “Temos muita alegria e satisfação em ver que contamos com uma adesão tão representativa no município. A ‘Campanha do Agasalho’ é a mais tradicional de Suzano e garante anualmente mais dignidade e proteção às famílias em situação de vulnerabilidade social. Esta empreitada foi desafiadora e, ao mesmo tempo, muito nobre, pois sabemos da responsabilidade e do impacto das nossas arrecadações”, ressaltou Déborah.

O prefeito Pedro Ishi, por sua vez, reforçou a importância dessa iniciativa e parabenizou a equipe do Fundo Social pela organização. “É nessa hora que mostramos o quanto a cidade de Suzano tem espírito solidário. Este trabalho sempre fez e continuará fazendo a diferença na vida das pessoas. Todas as empresas têm um papel de destaque nesse processo, que é brilhantemente conduzido pelo Fundo Social de Solidariedade. Tivemos uma grande campanha e conseguimos arrecadar muitos agasalhos, cobertores, lenços e toucas, praticando o bem para nossa população”, frisou o chefe do Poder Executivo municipal.