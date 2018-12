Bairro do Dona Benta vive expectativa de revitalização

Basta apenas cinco minutos na área do trevo do Dona Benta, bairro localizado no lado norte da cidade, para perceber o quão caótico e perigoso é o local. Pedestres tentando atravessar as vias que não possuem faixas para travessia e motoristas "brigando" por espaço no trânsito são cenas constantes no cotidiano de moradores e comerciantes locais.

A Prefeitura de Suzano anunciou na segunda-feira (10) que o local passará por obras de revitalização, que estão agendadas para começar na segunda semana de janeiro. O DS foi até o local para saber da população residente o que acham das mudanças que acontecerão nos próximos meses.

"Eu concordo com as obras, mas fico apreensiva para saber como vai ficar a minha situação nisso tudo", conta a feirante Selma de Souza, de 48 anos. Selma possui uma tenda de frutas em frente a Av. Francisco Marengo, via que será alargada com as mudanças no local. Ela explica que não sabe como vai ficar o seu local de trabalho com as obras que serão feitas.

"Trabalho nesse ponto há seis anos, não tenho para onde ir caso não me deixem ficar aqui. Seria bom se pudesse me oferecer outro ponto para ficar, espero que eles tenham uma solução para a gente porque precisamos trabalhar", explica. Mesmo com a incerteza, Selma acha as mudanças válidas e para o bem de toda a população do local.

"Apoio as obras com certeza. Esse trecho precisa mesmo de uma mudança porque os congestionamentos aqui são constates", diz o comerciante Cleber Ribeiro, de 29 anos. Ribeiro contou à reportagem que o horário de maior movimento é após as 17 horas e que as sextas-feiras, o trânsito tende a piorar ainda mais. "Melhorando o fluxo de carros, já ajuda bastante. Muitas pessoas serão beneficiadas com essas obras, os pedestres inclusive, já que a sinalização aqui é nula", conta.

Morador há pouco tempo no bairro, o auxiliar de trocas Anderson Rodrigues, de 30 anos, já palpita sobre o futuro do local. Para ele, os semáforos têm que ser prioridade para melhorar a confusão nas vias. "Além de melhorar o asfalto, que está bem precário, precisa urgentemente colocar semáforos e faixas de pedestre nessa bifurcação. O semáforo que existe é longe desse ponto e as pessoas não querem ir até perto do supermercado Nagumo para atravessar a via", opina. Rodrigues aprova as mudanças que serão feitas e diz estar aguardando pelo resultado final.