Suzano enfrenta infestação de mosquitos em meio aos casos de febre amarela

Em meio aos casos suspeitos de febre amarela, moradores de bairros de Suzano se mostram preocupados com a quantidade de mosquitos e pernilongos, principalmente próximo de áreas de matas. A falta de limpeza, o acúmulo de entulhos, os esgotos a céu aberto, água parada e mato alto nas ruas agravam a situação.

Para quem reside ao lado das matas há outros problemas além dos insetos: cobras, sapos e aranhas.

O comerciante Roberto Araujo, de 57 anos, mora no bairro Fazenda Viaduto e tem um comércio na principal estrada do bairro, a Estrada Fazenda Viaduto. "Aqui tem de tudo, tem muito pernilongo e muita barata. É de se esperar com a situação em que se encontra nosso bairro", conta.

Para o aposentado Vitor Rodrigues, de 67 anos, quando chove a situação tende a piorar. "Acumula muita água parada, isso só faz aumentar a quantidade de pernilongos”, informa.

No bairro Casa Branca, a situação é semelhante. A feirante Tatiane Novaes, de 41 anos, acredita que a sujeira no bairro atrai e faz procriar esses insetos. "Têm muito pernilongo e barata na minha casa. Alguns dos meus vizinhos já reclamaram para os vereadores do bairro, que são três, e nada foi feito", conta.

Roberto Bernardo é morador da Rua Campos Salles. Ele reclama de dois terrenos vazios que são usados para jogar lixo e mato. Os moradores estão tendo problemas com baratas, ratos e pernilongos. "Por volta das 18 horas, há muitos insetos, principalmente nos apartamentos voltados à Estação Suzano. Estamos vivendo um surto de febre amarela. Proliferam mosquitos. Alguns usam telas nas janelas. Então, de quem é esse terreno? Tem que cuidar. Em pleno Centro de Suzano". Os terrenos ficam dos lados direito e esquerdo.

Ele também já comunicou o setor de posturas da Prefeitura, mas não obteve retorno e acha que a situação tende a piorar nos próximos dias de calor. Em outros bairros mais próximos a área central da cidade, a situação é mais amena.

Os comerciantes Adriana Mesquita, de 42 anos e Vinicius Maceno, de 47 anos que residem no Jardim Cacique, próximo ao Jardim Colorado, contam que pernilongos e mosquitos são comuns, mas ratos e cobras não aparecem pelo local. "Infestação de insetos nós não temos, mas, pernilongos são populares por aqui. Baratas não costumam aparecer ", explica Adriana. Questionados sobre os entulhos de lixo e se estes causam problemas de proliferação, Maceno responde. "Uma coisa puxa outra. Aqui não é comum ver esses tipos de animais, como cobras e ratos, mas acredito que sim, a sujeira possa atrair".

A Prefeitura de Suzano conta que o Setor de Zoonoses da Secretaria Municipal da Saúde está atuando nas áreas de matas para coibir a proliferação de animais e insetos nocivos à população. "O departamento conta no total com 14 agentes qualificados para atuação junto aos moradores e na desratização e dedetização. Nos casos de detecção de animais peçonhentos, os mesmos são capturados e encaminhados ao Instituto Butantan, em São Paulo", explica.

Além disso, a pasta orienta os moradores a não descartarem lixo e entulhos nas ruas, pois isto serve de ambiente para a reprodução dos animais. "Queixas devem ser encaminhadas à Prefeitura por meio do Departamento de Fiscalização de Posturas, que tomarão as devidas providências junto aos proprietários".