Bairros de Suzano terão nova opção de acesso à Estação Aracaré

Quem reside nos bairros Miguel Badra e Boa Vista, no município de Suzano, terá nova opção de acesso à rede metroferroviária de São Paulo por meio da estação Aracaré da CPTM. No próximo sábado (20) será iniciada a operação comercial da linha 836 Suzano (Jardim Boa Vista) - Itaquaquecetuba (estação CPTM Aracaré) que atenderá aos moradores da região. Gerenciado e fiscalizado pela EMTU/SP, o serviço tem estimativa de transportar diariamente 1.500 usuários.

A linha 836 também permitirá uma economia de R$ 2,00 por viagem para quem utiliza atualmente serviços municipais com o objetivo de chegar à estação Aracaré. Hoje, o usuário paga R$ 4,10 da tarifa municipal e mais R$ 4,00 da tarifa da CPTM. Com a integração tarifária, vai dispender R$ 6,10 ao utilizar a nova linha e se integrar ao sistema metroferroviário.

De segunda a sexta-feira, a linha contará com 28 viagens em cada sentido. Aos sábados, cada sentido terá 14 partidas. Inicialmente o serviço não estará disponível aos domingos. A operação é de responsabilidade do consórcio Unileste. A tarifa é de R$ 3,60 e a integração com a CPTM funciona da seguinte maneira:

Sentido Itaquaquecetuba (estação CPTM Aracaré) : Valor de R$ 3,60 no embarque da linha 836 e pagamento de R$ 2,50 na integração tarifária por meio do cartão BOM com a estação Aracaré da linha 12-Safira da CPTM, totalizando R$ 6,10.