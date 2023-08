Bairros Parque Novo Horizonte e Cidade Miguel Badra recebem mutirão de manutenção preventiva da EDP

No último domingo (20), equipes da EDP, distribuidora de energia elétrica do Alto Tietê, atuaram na divisa entre Itaquaquecetuba e Suzano com um mutirão de melhorias técnicas na região do Parque Novo Horizonte e Cidade Miguel Badra. Foram beneficiados com a ação, mais de 2.000 residências, comércios e indústrias.

“Trabalhamos com 12 equipes dedicadas nesta região em atividades de manutenção preventiva e melhorias técnicas para ampliar a qualidade e a segurança do fornecimento de energia à população local”, destaca Stevon Schettino, gestor de operação da EDP.

Entre os serviços realizados estiveram a modernização e a substituição de equipamentos e de cabeamento na rede de média tensão, com o objetivo de tornar a rede mais robusta e protegida de agentes externos como vegetação e pipas, ampliando a qualidade da infraestrutura energética na região. Foram substituídos cerca de 2.000 metros de rede, assim como 16 postes por novas estruturas de concreto.

O cronograma estratégico de ações do mutirão também trouxe a execução de podas de árvores em contato com a rede elétrica, já que a vegetação é um dos principais fatores de interferência na qualidade do fornecimento de energia local. Estes trabalhos de poda da EDP seguem regras técnicas e de meio ambiente para assegurar a harmonia da vegetação com a rede de energia.

“Os mutirões têm como objetivo potencializar o trabalho contínuo realizado pela Companhia, ampliando o impacto positivo no serviço prestado na região”, finaliza Stevon.

Sobre a EDP Brasil

Presente há mais de 25 anos no país, a EDP é uma das maiores empresas privadas do setor elétrico a operar em toda a cadeia de valor. Com mais de 12 mil colaboradores diretos e terceirizados, a Companhia tem negócios em Geração (com foco em energia solar por meio de geração distribuída), Transmissão, e Comercialização de energia no mercado livre. Em Distribuição, atende cerca de 3,8 milhões de clientes em São Paulo e no Espírito Santo, além de ser a principal acionista da Celesc, em Santa Catarina. Em 2023, foi eleita pelo quarto ano consecutivo a empresa mais inovadora do setor elétrico pelo ranking Valor Inovação, do jornal Valor Econômico, e é referência em ESG, ocupando, em 2021 e 2022, o primeiro lugar do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, no qual figura há 17 anos.