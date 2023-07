Baixa adesão à vacina bivalente preocupa autoridades de saúde

A aplicação desta vacina começou em fevereiro para um público específico (de alto risco) no município. Em 18 de maio, ela foi ampliada para moradores com 18 anos ou mais, sem comorbidades, com o objetivo de também abranger estas pessoas.

Dados fornecidos pela Secretaria de Saúde de Suzano no dia 21 de junho mostram que a adesão à vacina era de 21,8% naquele dia na cidade. Foram aplicadas apenas 49.595 doses em um público composto por 226.668 pessoas.

No dia seguinte, a pasta ampliou o público-alvo, abrangendo também pessoas a partir dos 12 anos de idade com comorbidades. Na terça-feira da semana passada (27), um novo balanço foi divulgado, apontando aderência de 23% do público-alvo à vacina bivalente. De vacinados, o número subiu para 52.211 em seis dias – menos de três mil pessoas a mais.

A Secretaria de Saúde tem trabalhado para fazer estes números subirem mais rápido. A pasta esclareceu que adotou várias estratégias para ampliar o acesso da população à imunização, como abrir as unidades aos sábados, ampliar o horário de atendimento durante a semana e realizar a vacinação casa a casa.

Um grande trabalho de divulgação também está sendo realizado nas mídias sociais da Prefeitura, e, até mesmo, espalhando cartazes e faixas pela cidade. Segundo a Secretaria de Saúde, o grande problema, no entanto, é a “resistência de algumas pessoas sobre a vacinação, o que implica nas baixas coberturas”.

Ao DS, o secretário de Saúde de Suzano, Pedro Ishi, fez um apelo: “As vacinas monovalentes podem não ser suficientes para uma proteção ampla contra a Covid-19. Por isso, é fundamental que cada adulto compareça, faça a sua parte e se imunize com a bivalente, se prevenindo dos riscos e preservando a saúde de toda a população. O nosso papel é evitar cada vez mais o surgimento de novos casos da doença”.

O que fazer?

A vacinação é realizada nos 24 postos de saúde da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. É necessário estar com o esquema vacinal completo, com a vacina monovalente aplicada há, no mínimo, quatro meses.

Para a aplicação, será necessário apresentar documento original com foto, CPF, cartão SUS e comprovante de endereço.

Os locais de vacinação e os telefones das unidades de saúde podem ser encontrados no site da Prefeitura, em suzano.sp.gov.br e não há necessidade de agendamento prévio.

