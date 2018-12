Baixo número de contratações de vagas temporárias desaponta agências de emprego de Suzano

A pouca oferta de vagas temporárias no natal têm desapontado as agencias de emprego da região central de Suzano. As empresas afirmam que não houve crescimento no número de candidatos contratados neste período de fim de ano. Segundo os representantes das agências, a crise é um dos principais fatores para o baixo número de contratações, pois o comercio enfraquecido é incapaz de aumentar o seu quadro de funcionários.

Em tempos de desemprego, as agências costumam ser uma boa alternativa para aqueles que estão com dificuldades para encontrar trabalho, principalmente em dezembro. Elas funcionam como intermediárias no processo de contratação de funcionários, procurando vagas, melhorando os currículos dos candidatos e agendando as entrevistas. O número de candidatos interessados é constante, mas as contratações diminuíram.

Segundo a representante do Grupo Setem, Luciana Santos, o número de candidatos que se apresentam na empresa é de 1200 pessoas por mês, enquanto os contratados representam apenas 10 % deste valor. A expectativa é que dezembro feche com um número de contratações ainda mais baixo que o habitual. A crise econômica é apontada como responsável pela situação, com o mercado fraco, as empresas evitam contratar funcionários.

As agências de emprego também oferecem serviço de mão de obra terceirizada, temporária ou efetiva. Segundo a representante comercial da Appa Empregos, Claudia Bezerra, para se cadastrar na agência o candidato deve preencher uma ficha com suas principais informações e fazer uma entrevista. Depois disso ele deverá esperar o chamado formal de alguma empresa que esteja interessada no perfil do candidato.

“O processo de seleção é baseado no perfil do candidato, levando em conta suas habilidades e experiências” afirma Claudia Bezerra. A representante do Setem, Luciana Santos, acredita que haverá um crescimento no setor ainda no ano que vem. Segundo ela, a política trará uma melhor organização interna, aquecendo a economia, principalmente na área industrial, que é a que mais contrata pessoal provindo das agências.