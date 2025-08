Balanço aponta 294 animais adotados e 550 árvores plantadas

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Suzano finalizou o primeiro semestre de 2025 com importantes avanços em diversas frentes voltadas à sustentabilidade, proteção ambiental, bem-estar animal e educação socioambiental. Um dos destaques do semestre foi o fortalecimento das ações de bem-estar animal com o projeto de adoção responsável “Baby, me Leva!”, que segue como exemplo de sucesso. Somente neste primeiro semestre, foram doados 294 animais, sendo 195 cães e 99 gatos. A ação conta com apoio de protetores independentes e da sociedade civil, com eventos periódicos em espaços públicos e parcerias com o setor privado.

“A política de bem-estar animal é permanente. Estamos avançando com muita responsabilidade e dedicação”, destacou o secretário de Meio Ambiente, André Chiang.

Ao longo do primeiro semestre, a pasta realizou o plantio de 550 árvores por meio de dois importantes programas municipais: o “ReplantAR”, responsável por 285 mudas, e o “Árvore FamiliAR”, com outras 265. O projeto “ReplantAR” tem como objetivo a compensação ambiental em áreas urbanas, promovendo o reequilíbrio ecológico e a ampliação da cobertura vegetal em regiões com maior impacto ambiental.

Na área de Educação Ambiental, duas iniciativas se destacaram: a implantação do Polo de Educação Ambiental e o desenvolvimento do programa de Educadores Ambientais Populares. O primeiro já se concretizou com a remodelação do Centro de Educação Ambiental no Viveiro Municipal Tomoe Uemura, no Jardim Imperador, espaço dedicado à formação de estudantes, professores e comunidade em geral sobre práticas sustentáveis.

Em termos de infraestrutura ambiental, Suzano avançou com a implantação do Plano Municipal de Saneamento Ambiental, que prevê a ampliação da rede de água potável e esgotamento sanitário, incluindo as áreas rurais. A fiscalização ambiental também foi reforçada no semestre.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou a importância do trabalho realizado. “Cuidar do meio ambiente é cuidar da qualidade de vida das pessoas. Nosso governo tem responsabilidade com o presente e com o futuro”.