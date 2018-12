Balanço da Prefeitura aponta uma obra pública entregue por mês

Durante o ano de 2018, uma obra foi entregue por mês pelo prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR). Além disso, outros 21 equipamentos públicos estão em fase de construção ou em reforma. Houve também importantes anúncios sobre manutenção asfáltica e concursos públicos nas áreas de Segurança, Saúde e Educação.

No primeiro semestre, entre inaugurações e reformas estão o Centro de Abastecimento Farmacêutico (CAF), no Jardim Vitória; a Escola Municipal Heleno José dos Santos, no bairro Miguel Badra; o Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Sousa Candido, no Jardim Gardênia Azul; o Viveiro Municipal Tomoe Uemura, no Jardim Imperador; e o Pronto Atendimento (PA) do distrito de Palmeiras.

Em julho, a Arena Suzano também foi entregue à população, marcando um momento histórico para o município. Isso porque a obra teve início há 25 anos e somente em 2018 foi concluída e inaugurada. O espaço fica no Parque Municipal Max Feffer e já é referência no Estado para Confederação Brasileira de Voleibol por suas características técnicas.

Ainda no Max Feffer, o local recebeu também um jardim dedicado ao Zumbi dos Palmares, quiosques para as famílias, uma nova academia ao ar livre, a revitalização da Piscina Municipal, nova ciclovia e o Suzano Skate Park, inaugurado recentemente e considerado um dos maiores e melhores da América Latina. A administração municipal disponibilizou também aulas gratuitas de ritmo e condicionamento físico, por meio do Projeto Oficina Corporal.

As inaugurações da Unidade de Saúde da Família (USF) Marcelino Maria Rodrigues, no Jardim Brasil, e do Cineteatro Wilma Bentivegna, no centro da cidade, bem como as reformas do Complexo Educacional Mirambava, do Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, e dos postos de saúde Tabamarajoara, Jardim Natal e Parque Maria Helena completam as obras entregues.

“Vale destacar que nos preocupamos em inaugurar obras, principalmente as que estavam há anos em atraso, como a Arena Suzano e a creche no (bairro Miguel) Badra. Informatizamos a prefeitura, o Pronto-Socorro Infantil e criamos um sistema online para provação de projetos e solicitação de documentos e tivemos como destaque o CAF, que controla por meio de seu software o número de medicamentos nas UBSs”, explicou o prefeito.