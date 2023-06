Balanço do 1º quadrimestre é apresentado pela Secretaria de Transporte na Câmara

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana apresentou um balanço das ações realizadas ao longo dos primeiros quatro meses de 2023 em audiência pública realizada pela Câmara dos Vereadores na tarde da última segunda-feira (26/06). Uma variedade de avanços foi elencada, incluindo a instalação de 114 novas placas toponímicas.

Com a apresentação de Claudinei Galo, a audiência foi promovida pela Comissão Permanente de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara, presidida pelo vereador Denis Claudio da Silva. Também participaram da prestação de contas os vereadores Artur Takayama; Jaime Siunte; Fábio Diniz; Antônio Rafael Morgado, o Professor Toninho Morgado; Lazario Nazaré Pedro, o Lázaro de Jesus; Nelson dos Santos, o Nelson do Fadul; José Oliveira Lima, o Zé Oliveira; e Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG.

Um dos pontos abordados foi a instalação de placas toponímicas nos bairros Jardim Imperador, Cidade Cruzeiro do Sul, Jardim Casa Branca, Vila Paiva, Jardim Guaió, Jardim São Jorge, Vila Ipiranga e Vila Suely. A iniciativa compreende as substituições e posicionamentos inéditos, garantindo maior facilidade e legibilidade nas informações das ruas destas regiões. Junto a estas intervenções, também ocorreu o serviço de revitalização das sinalizações horizontais e verticais, que conferiu importantes melhorias à população.

Ao considerar modelos verticais de sinalização, o que inclui placas de proibido estacionar, atenção na pista, parada ao cruzamento, zona escolar e outros, foram 396 serviços em 127 vias. Quanto aos indicadores horizontais, a pasta visitou 288 ruas, promovendo reforço, instalação ou pintura em 113 lombadas e 261 faixas de pedestres. Outro foco da pasta é a Operação Tapa Buraco, com serviços pontuais de correção pavimentar. Neste contexto, 271 ruas suzanenses de 146 bairros foram contempladas com trabalhos nesta área, garantindo a aplicação de mais de 965 toneladas de massa asfáltica.

Demais iniciativa

Além dessas ações, o que também garantiu maior comodidade e auxiliou na contenção de acidentes e danos veiculares foi a instalação de três novos semáforos, sendo um no entroncamento das ruas Jeca Tatu e Caboclos, na Vila Urupês, já em funcionamento, e outros dois na avenida Antônio Marques Figueira.

O equipamento localizado na esquina com a rua Shoichi Masuda está em plena atividade, por sua vez, a sinalização na proximidade com a rua Campos Salles faz parte do projeto de ampliação do corredor que liga a via à avenida Governador Mário Covas, a Marginal do Una. O ponto será ativado até o início do segundo semestre, quando a obra que garantirá maior mobilidade aos veículos de grande porte deve ser finalizada.

No mesmo período, a pasta ainda emitiu um total de 2.984 credenciais veiculares, sendo 2.650 para idosos e 634 para deficientes, garantindo maior acessibilidade e comodidade a estes grupos de motoristas. De forma complementar, as equipes ainda executaram serviços de revitalização de ciclovias como o Largo da Feira, o Parque Municipal Max Feffer e a avenida Vereador João Batista Fittipaldi, além de trabalhos pontuais em canteiros centrais, como na avenida Major Pinheiro Fróes (SP-66).

Galo apontou que os trabalhos da pasta mostram seus resultados no dia a dia da população. “Ainda há muito a ser feito, mas estamos progredindo diariamente para oferecer uma Suzano mais cômoda e segura a todos os públicos, o que inclui motoristas e pedestres que contam com nossa variedade de serviços para ter uma boa experiência ao seguir para suas casas”, disse.

O integrante da pasta ainda destacou aos presentes que a parceria entre a casa de leis e a administração municipal é um dos motores que dá andamento às diversas ações na cidade. “A defesa do direito democrático se faz presente com muita transparência e é exatamente isso que estamos prezando nesta audiência. Em nome do prefeito Rodrigo Ashiuchi, agradeço o constante diálogo entre os poderes Legislativo e Executivo que garantem o crescimento de Suzano”, afirmou Galo.