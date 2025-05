Balanço do Esporte destaca obras em campo do Nova América e na piscina do Max Feffer

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer apresentou na última segunda-feira (12/05) o balanço das atividades desenvolvidas este ano pela pasta durante audiência organizada pela Câmara, na sede da Casa de Leis, no centro, onde foram destacadas as obras que garantiram a inauguração de um campo de futebol no bairro Residencial Nova América e a revitalização da piscina do Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador, que beneficiou 4.694 munícipes que praticam natação e hidroginástica. Também foi anunciado que Suzano será uma das sedes do Jogos da Melhor Idade, nos dias 26, 27 e 28 deste mês (segunda, terça e quarta-feira).

O titular da pasta, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, compartilhou as informações sobre as ações destinadas a crianças, adolescentes, adultos e idosos durante a atividade, que foi conduzida pelo presidente da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, Max Eleno Benedito, o Max do Futebol, e contou com as presenças do presidente da Câmara, Artur Takayama; do vice-presidente do Poder Legislativo, Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; além dos vereadores Jaime Siunte; Josias Ferreira Silva, o Josias Mineiro; Givaldo Freitas dos Santos, o Baiano da Saúde; Benedito dos Santos Moraes, o Inhame; e André Marcos de Abreu, o Pacola.

Conforme foi demonstrado, o futebol esteve muito valorizado nos quatro primeiros meses do ano. Além da inauguração do campo do Residencial Nova América, ocorrida em abril, a secretaria esteve envolvida na organização da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que mobilizou a cidade na primeira quinzena de janeiro com os jogos do União Suzano Atlético Clube (Usac) no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, no Jardim Colorado. Além desse evento, a pasta do Esporte participou da instalação do alambrado do campo do Bola Branca, no mesmo bairro, que era muito aguardado pela população.

Durante a audiência, também foi citada a participação da secretaria nas ações que garantiram a realização do 27º Campeonato Regional de Sumô, no fim de abril, que reuniu mais de 300 pessoas na Associação Cultural Suzanense - Bunkyo, no Parque Suzano. O evento trouxe atletas de diferentes Estados do Brasil e foi marcada pela relevante participação dos competidores da Associação Nova Central, entidade conveniada à Prefeitura de Suzano, que conquistaram sete medalhas de ouro, seis de prata e 18 de bronze em diversas categorias, de Mirim a Adulto.

Ainda neste mês, a pasta mobilizou esforços, conforme foi demonstrado, para a organização da 2ª etapa do Circuito Paulista de Skate Street 2025, que aconteceu no Suzano Skate Park, nas dependências do Parque Municipal Max Feffer, reunindo 97 competidores e mais de 1,1 mil espectadores.

Jogos da Melhor Idade

Na audiência, foi antecipado pelo secretário que Suzano sediará quatro modalidades dos Jogos da Melhor Idade, recebendo 445 atletas com 60 anos ou mais nos dias 26, 27 e 28 deste mês (segunda, terça e quarta-feira).

No dia 26, a partir das 9 horas serão diputadas provas de natação no Complexo Poliesportivo Paulo Portela (rua Barão de Jaceguaí, 375 - Centro). Já no dia 27, deste mesmo horário em diante, serão disputadas provas de atletismo no Suzanão (avenida Taiacupeba, 1644 - Jardim Colorado). E nos dias 27 e 28, também a partir das 9 horas, acontecerão competições de tênis e tênis de mesa na Associação Cultural Esportiva Agrícola Suzano - Aceas (rua Dibe Tanus, 535 - Chácaras Reunidas Guaio).

Nardinho destacou que todas as ações da secretaria impulsionam a prática esportiva na cidade e garantem mais entretenimento à população. “Pudemos entregar obras importantes que dão mais condições para os munícipes realizarem suas atividades e socializarem com os amigos. Assim, proporcionamos mais possibilidades para a população cuidar da saúde e desfrutar dos espaços revitalizados e construídos. Paralelamente, temos apoiado diversas atrações que tem encantado a incentivado as crianças e os jovens a seguirem nesse bom caminho”, ressaltou o titular da pasta.