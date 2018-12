Balanço estima aumento de 6% nas vendas de Natal em Suzano

As compras de Natal deste ano não atenderam as expectativas dos lojistas da região central de Suzano. Segundo eles as vendas foram baixas, mas não chegaram a causar prejuízos. O balanço preliminar da Associação Comercial da cidade registrou um aumento de apenas 6% nas vendas durante o Natal.

De acordo com a Associação Comercial e Empresarial de Suzano (ACE), houve um pequeno aumento nas vendas de presentes e produtos natalinos em cerca de 6%, em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo a associação, o valor ficou abaixo das expectativas da associação que estimavam um crescimento de vendas em torno de 8 a 12% neste fim de ano.

O DS entrevistou os comerciantes da Rua General Francisco Glicério, um dos pontos mais movimentados no período de compras de fim de ano. De acordo com os comerciantes, o movimento nos comércios foi regular. De acordo com eles, os presentes mais procurados nos dias antecessores ao Natal foram nos setores de moda masculina, feminina, perfumes e brinquedos.

De acordo com a gerente de uma loja de roupas femininas, Amanda Matos, neste Natal os clientes anteciparam as compras, estendendo o período de busca por presentes durante todo o mês de dezembro. "As pessoas começaram a buscar por presentes desde o início do mês. O preço foi o principal critério avaliado pelos compradores na hora de escolher o presente".

Para o vendedor de uma loja de moda masculina, Leandro Freitas, a queda nas vendas já era esperada. "O grande interesse do público foi nas lembrançinhas, os presentes mais caros foram descartados. Esperamos que no ano que vem a situação melhore", afirma. A gerente de loja de calçados Fabiana Silva disse que no setor de calçados, a situação foi semelhante.

"O movimento começou a se intensificar a partir do dia 15 de dezembro, acredito que por conta do 13°. Neste ano os clientes pesquisaram mais sobre os produtos, comparando os preços e a qualidade entre as lojas, por conta disso o movimento acabou se estendendo durante todo o mês", afirma Fabiana.