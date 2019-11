Balanço mostra que Alto Tietê tem 303 casos de sarampo

O Alto Tietê registrou 303 casos confirmados de sarampo, de acordo com levantamento realizado pelo DS. Segundo as informações, Mogi das Cruzes lidera na região com 82 casos.

Em seguida aparece Itaquaquecetuba, com 75 casos registrados da doença. Suzano aparece em terceiro lugar na região, com 35 casos registrados. A pasta diz que nos 23 postos de saúde do município existe a vacina, mas que no próximo dia 18 será realizado o Dia D.

Arujá e Ferraz de Vasconcelos aparecem com números semelhantes, 29 e 28 casos, respectivamente.

Poá registrou 138 notificações da doença, mas apenas 26 foram confirmados. Entretanto, 71 casos ainda passam por analises, ou seja, o número pode aumentar.

Guararema registra 20 casos até o momento, sendo quatro deles importados. Santa Isabel, Biritiba-Mirim e Salesópolis aparecem com menos de dez registros. As cidades contabilizaram, respectivamente, 7, 1 e nenhum caso.