Balanço preliminar estima aumento de até 15% nas vendas de Natal

As vendas de Natal tiveram saldo positivo em Suzano, avaliou nesta terça-feira (26) o presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE), Neder Romanos. Ele estima crescimento entre 5% a 15%. Para os comerciantes, a expectativa foi atendida.

De acordo com Neder, a tradicional ‘compra de última hora’ foi o que alavancou as vendas. “Em alguns setores o crescimento nas vendas foi de 5% e outros 15%”.

“O último final de semana foi essencial. Isso porque o consumidor deixou, principalmente neste ano, mais ainda para comprar presente de última hora”, acrescentou.

O aumento de 10% nas vendas esperado pelos comerciantes aconteceu. A responsável de uma lojas de roupas, Thalita Maia, disse que até a meta do final do mês foi batida antes da véspera do Natal. "Deu tudo certo", frisou.

Por outro lado, a gerente Tatiane de Almeida contou que os sábados do mês de dezembro foram os dias mais movimentos e “ salvaram a expectativa”. "Todo sábado o fluxo de clientes era maior. Foram nesses dias que as vendas cresceram e atenderam o mínimo de aumento que esperávamos".

Pensando já no Ano Novo, o proprietário de uma floricultura, Edilson Koyama, disse que pretende vender igual ao Natal. "A perspectiva que tínhamos de aumento foi atendida, entre 10 a 15%. Agora queremos repetir o mesmo feito no próximo final de semana. Flor branca é o que mais sairá", completou.