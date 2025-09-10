Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 10/09/2025
Cidades

Banco de Alimentos terá reforço com R$ 1 milhão de incentivo à produção

Anúncio foi feito durante encontro com representantes das entidades de Suzano que assistem às famílias

10 setembro 2025 - 20h00Por da Reportagem Local
Banco de Alimentos terá reforço com R$ 1 milhão de incentivo à produçãoBanco de Alimentos terá reforço com R$ 1 milhão de incentivo à produção - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego reforçará o Banco de Alimentos em 2026 a partir de um investimento projetado de cerca de R$ 1 milhão em incentivos à produção local. O anúncio foi feito pelo titular da pasta, Mauro Vaz, durante encontro realizado na última sexta-feira (05/09), na Casa da Agricultura de Suzano, no centro, com representantes das 27 entidades que assistem às famílias em situação de vulnerabilidade social por meio do programa.

O valor representa mais do que o dobro do que foi destinado este ano aos mais de 60 agricultores suzanenses cadastrados, que são responsáveis pelos alimentos que são doados às entidades, beneficiando 2.500 famílias e uma média de 12 mil munícipes.

Em 2025, a prefeitura viabilizou R$ 400 mil para a produção, contando os R$ 300 mil que foram garantidos por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do governo federal e os R$ 100 mil provenientes do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos (PMAA). No primeiro semestre deste ano, foram destinadas 52,5 toneladas de alimentos às entidades por meio da produção local.

Para o ano que vem, os valores do PAA deverão subir para aproximadamente R$ 500 mil, e se somarão não só à verba do PMAA como também aos recursos conquistados junto ao Poder Legislativo municipal, por meio das emendas impositivas, que chegarão a R$ 350 mil.

Durante o encontro, que também contou com a presença do diretor de Agricultura, Minoru Harada, também foi informado aos presentes que a intenção da administração municipal é aumentar o número de entidades contempladas pelo programa. Assim, as ações que hoje alcançam 27 unidades, deverão abranger ao menos 30 no ano que vem. A atividade desta sexta ainda foi marcada pelas orientações relacionadas ao armazenamento e higienização dos alimentos, visando garantir que as famílias beneficiadas recebam os produtos com a condição ideal.

Essas medidas reforçarão as políticas de acesso à alimentação adequada para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, ao mesmo tempo em que promovem a inclusão econômica e social de agricultores familiares. Os programas funcionam por meio de uma lógica que incentiva a compra de alimentos produzidos pela agricultura familiar e os destina a famílias em situação de vulnerabilidade social.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, afirmou que os programas têm feito a diferença para produtores e famílias em situação de vulnerabilidade social. “Essas ações têm proporcionado alimento de qualidade para aqueles que mais precisam e reforçado a atuação do setor agrícola local, que está tendo a oportunidade de se desenvolver com os recursos que são repassados”, declarou o titular da pasta.

O prefeito Pedro Ishi destacou que esse ciclo virtuoso beneficia todos os envolvidos. “Valorizamos a produção que é feita em Suzano e garantimos alimentos de qualidade às famílias que mais precisam por meio das entidades sociais. Geramos renda e segurança alimentar com a maneira pela qual esses recursos são geridos, impactando positivamente na nossa sociedade e na economia da cidade”, ressaltou o chefe do Poder Executivo municipal.
 

