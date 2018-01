Banco de Leite está com estoque em dia; vidros de coleta estão em falta

O Posto de Coleta de Leite Humano (PCLH) de Suzano está com o estoque suficiente para os bebês que estão nos leitos da maternidade. Aproximadamente 40 litros de leite estão armazenados para alimentar bebês prematuros, com estado de saúde agravado ou com baixo peso. Esse estoque é registrado mensalmente e oscila conforme é praticada a alimentação dos bebês.

Porém, mesmo com o armazenamento em dia, o posto de coleta está com um déficit de recipientes para armazenar o leite materno. Usualmente, o recipiente utilizado é de vidro com tampa de plástico, contudo, a falta deste utensílio pode prejudicar o posto de coleta, uma vez que não há outros meios para guardar o liquido retirado. Uma campanha para a doação de vidros está sendo feita.

"Estamos precisando muito de vidros para coleta. Todo recipiente de vidro com tampa de plástico, como os de Nescafé, podem ser doados. Toda a população pode ajudar". A afirmação foi feita pela atual enfermeira coordenadora do setor de coletas, Maria Aparecidas Garcia. O PCLH colocou pôsteres nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) alertando sobre a falta dos recipientes.

Ao todo, o PCLH conta com 56 doadoras. O objetivo para 2018 é dobrar esse número para aumentar a quantidade de leite armazenado. "Se todas as mães doassem um vidrinho de leite, isso seria suficiente para suprir todos os bebês de Suzano e das cidades da região", informa. Ela também enfatizou as campanhas mais importantes do ano onde o número de doadoras aumenta. Trata-se do dia mundial de doação de leite (19 de maio) e a semana mundial de aleitamento materno que ocorre em agosto. Nessa ocasião, são feitas campanhas o mês todo, para conscientizar a importância da amamentação e arrecadar mais doações. De acordo com Maria, o número de doações dobram nesta época.

Vale ressaltar que 1 litro de leite pasteurizado pode alimentar 10 bebês no prazo de 24 horas. O leite materno oferece imunidade aos bebês através de vitaminas, nutrientes e minerais.

Para as mães que querem doar e não tem a possibilidade de ir até o posto de coleta, podem doar de casa. Basta entrar em contato com o posto de coleta e agendar uma visita. Uma equipe é enviada a residência para fazer a coleta e fazer orientações sobre amamentação. As pacientes que quiserem se tornar uma doadora precisa estar amamentando e com evidente excesso na produção de leite e claro, precisa estar saudável e com as sorologias negativas. Os bebês das doadoras também precisam estar saudáveis e registrar ganho de até 40 gramas de peso por dia. Vale destacar que é retirado apenas o leite excedente e na quantidade certa. A amamentação não é prejudicada.

Armazenamento

Após a retirada de leite, tanto em casa, quanto nos postos de coleta, ele precisa ser armazenado na geladeira em no máximo 30 minutos. No refrigerador, ele precisa ficar armazenado em até 12 horas. No congelador, ele pode ficar armazenado até 15 dias (esse tempo serve para as doadoras). Após essa retirada, o leite é enviado para o Banco de Leite de Guarulhos onde ele é pasteurizado e qualificado para o consumo.

Doadoras

A dona de casa Ágata Cristiane dos Santos, de 28 anos é umas das possíveis mães que poderá se tornar doadora de leite materno. "Assim que tudo se normalizar e meu filho estiver mais calmo e saudável, pretendo voltar aqui para doar".