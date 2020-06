Banda faz live para ajudar instituição de proteção à mulher

A Banda Haunter, grupo do estilo heavy metal de Suzano, vai realizar neste sábado (27), a partir das 19 horas, uma live para arrecadar fundos para ajudar a instituição ‘Recomeçar’, que atende mulheres vítimas de violência doméstica. O show será transmitido pelo canal da banda no YouTube.

O vocalista e fundador da Banda Haunter, Du Marques, participou do programa DS Entrevista da última quinta-feira (25) e comentou sobre a iniciativa e a trajetória do grupo.

“Por conta do isolamento os artistas estão limitados. O método que adotaram é realizarem as lives. Tanto os mais renomados quanto os mais ‘locais’. A ideia surgiu após ver um show online de uma dessas bandas locais. Um ex-integrante da Banda Haunter, o Kléber, realizou uma live totalmente social. Decidi fazer o mesmo. Procurei na internet uma instituição, mas eu queria algo diferente, então encontrei a ‘Recomeçar’, que fica em Mogi, e ajuda mulheres que sofrem violência doméstica. Sabemos que nesse momento de quarentena, índices de abusos em casa aumentaram”, explicou o vocalista.

Na página da banda no Facebook eles divulgaram os dados bancários da instituição para eventuais doações, mas no dia da live, Du Marques explica que “terá um QR Code para as pessoas realizaram os depósitos”.

“A Banda Haunter não vai receber nada dessa live. Todos os integrantes da banda possuem outras profissões. Todas as doações serão destinadas para a ‘Recomeçar’”, explicou Du Marques. “Tivemos de procurar uma série de profissionais, como técnicos de som, vídeo e o local. Escolhemos uma loja de instrumentos musicais, localizada na Rua Benjamin Constant. Eu conheço o dono, expliquei para ele a proposta e ele aceitou”.

Álbum

A Banda Haunter deve lançar seu primeiro álbum com inéditas no final de 2020. Segundo o vocalista, serão 8 canções e todas estão em inglês. O disco deveria ter saído neste primeiro semestre, mas devido a pandemia, o prazo precisou ser estendido.

“A Banda Haunter tem inspiração tanto de bandas internacionais quanto nacionais. Gostamos de Iron Maiden, Helloween e Angra, que é brasileira. Eu já toquei por 5 anos em uma banda cover do Iron Maiden, então esses grupos musicais têm muita influência sobre a Haunter. Além de que, queremos atingir públicos internacionais, então precisamos tocar em inglês”, disse.

Porém, Du Marques explica que para criar um bom som, os músicos precisam consumir de variados estilos musicais. “Eu ouço de tudo um pouco, mas tenho minhas preferências, isso e normal”.

Viver da arte

O vocalista desabafou sobre as dificuldades de viver da música ou outros tipos de arte no Brasil. Para ele, no cenário atual, vivendo em pandemia, tirar sustento da música fica difícil.

“É complicado, principalmente para bandas autorais como nós. Hoje o que atrai são bandas covers. Não temos muito incentivo, o que me ajuda é que sou formado em Educação Física, uma das minhas paixões também, então tiro minha renda dando aulas na rede municipal de Suzano”, conta o fundador da banda.

Outra interferência para o crescimento da Haunter, segundo o vocalista, deve-se ao estilo musical do grupo, o ‘heavy metal’. O estilo surgiu no início da década de 1970, por meio da banda britânica Black Sabbath.

“Temos um estilo específico, que sabemos, não atrai muito público. Isso dificulta um pouco a divulgação do grupo”, conta. “Mas precisamos ser honestos, o rock deixou de ser mainstream há, pelo menos, 20 anos. Tivemos o ‘Grunge’ no início da década de 1990, que foi muito forte, e o ‘New Metal’, no início dos anos 2000. Hoje, não tem mais bandas no topo, o que atrai público é sertanejo universitário e outros estilos”.