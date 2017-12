Banheiros no Parque Max Feffer são reformados e adaptados

A Prefeitura de Suzano concluiu nesta semana a reforma dos banheiros públicos (masculino e feminino) do Parque Municipal Max Feffer. O local foi totalmente readaptado para atender pessoas com deficiência, além de ter sua estrutura elétrica e hidráulica reparada. Os serviços, executados pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, vão ao encontro da alta demanda de frequentadores do parque.



O secretário titular da pasta, Ari Serafim Barbosa, explica que a revitalização se fez necessária tendo em vista as constantes degradações de que o local vinha sendo alvo por parte de vândalos. “Desde quando assumimos este governo, em janeiro, notamos que os banheiros do Max Feffer estavam há tempos inutilizáveis. Com isso, mobilizamos nossas equipes e concluímos essa reforma para atender dignamente os frequentadores do parque com um local adequado para receber homens, mulheres, crianças e também pessoas com limitações físicas, com a instalação de aparelhos que melhoram a acessibilidade”, argumentou Barbosa.



Quem utiliza os sanitários, que ficam ao lado da sede administrativa do parque, já pode notar as melhorias executadas no local. Os dois banheiros receberam a troca de piso, de azulejo e de iluminação. Os vasos sanitários foram substituídos e novas portas com fechaduras foram instaladas.



De acordo com Barbosa, toda a infraestrutura dos banheiros recebeu intervenções. “Priorizamos toda a parte de encanamento e, em seguida, fizemos o acabamento necessário para que as pessoas se sentissem à vontade em utilizar os banheiros. Com o volume de usuários, acreditamos também que o local permaneça preservado e longe da ação de vândalos”, pontuou o secretário.



A Guarda Civil Municipal (GCM) também executa rondas em todo o perímetro do Parque Max Feffer, inclusive reforçou ações no entorno da sede administrativa e dos banheiros, a fim de inibir a ação de meliantes contra o patrimônio público. Diariamente, as equipes de limpeza do parque também fazem a higienização dos banheiros.