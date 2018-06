Bares estarão abertos no jogo de estreia do Brasil na Copa

A estreia do Brasil na Copa do Mundo acontece hoje contra a Suiça e os bares do Centro de Suzano estarão abertos para receber os torcedores. Segundo gerentes, a expectativa é de casa cheia e de muita festa, como foi em 2014, quando o País sediava a maior competição futebolística. No entanto, os restaurantes fecharão as portas um pouco antes do jogo, marcado para as 15 horas.

A gerente do Boteco Helena, Larissa Fleming, disse que o local abrirá uma hora antes do que o normal e contará com quatro televisões e mais um telão para que os torcedores tenham o maior conforto para assistir ao jogo e possam comemorar a cada gol brasileiro. "Todos os domingos, normalmente, abrimos a partir das 14 horas. Como será jogo do Brasil, abriremos às 13 horas. Teremos televisões de 46 polegadas e mais um telão. Na copa passada, o bar lotou e tinha até torcedores no meio da rua. A expectativa é que o movimento se repita. Além disso, estamos transmitindo todos os jogos da copa a partir das 8 horas", enfatizou.

Já o gerente do Boteco Mathias, Felipe Marques, comentou que, até o momento, está confirmado para o bar abrir aos jogos da seleção apenas neste domingo. "Vamos abrir as 14 horas para que os torcedores venham curtir e festejar o jogo do Brasil. Para completar, serviremos porções, drinques e coquetéis. Nas outras partidas ainda não sabemos se abriremos", explicou.

A Pizzaria do Pague Pouco também ficará aberta para que os torcedores brasileiros assistam ao jogo. A proprietária Marisa Miranda Collacio disse que terão lanches e caldos para que os torcedores aproveitem o jogo da melhor forma. "Todos os jogos do Brasil ficará aberto. Esperamos que a seleção ganhe todos para que a festa seja ainda maior", completou.