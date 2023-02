Barranco desaba e atinge ao menos duas casas na Vila São Paulo, em Ferraz

Um barranco desabou sobre duas casas na tarde desta quinta-feira (23) na Avenida Mariana Junqueira, na Vila São Paulo, em Ferraz de Vasconcelos. Ao menos uma vítima está sob os escombros, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Segundo as informações iniciais do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu durante as chuvas desta tarde. O chamado foi feito por volta das 15h06.

Cinco equipes do Corpo de Bombeiros foram empenhadas no socorro a possíveis vítimas. A Defesa Civil também foi acionada e está no local.

ATUALIZADO EM 23/02/2023 ÀS 17H13