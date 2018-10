Baruel passará por serviços de revitalização a partir deste mês

Durante a 102ª Festa do Baruel, realizada no último fim de semana, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) anunciou que o projeto de revitalização do bairro, um dos principais pontos históricos de Suzano, que fica às margens da rodovia Índio Tibiriçá (SP-31), altura do quilômetro 60, no distrito de Palmeiras, passará por revitalização a partir de 15 de outubro (segunda-feira). O objetivo da administração municipal é executar melhorias na infraestrutura dessa área e torná-la um polo turístico.

O projeto será executado em duas fases pelas Secretarias de Planejamento Urbano e Habitação, de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego e de Cultura. A primeira etapa consiste na requalificação da parte física em frente à Igreja do Baruel, localizada na Praça Ernestina Maria de Jesus Bianchi.

Segundo o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis José Vieira, a obra nesta fase inicial contará com recursos oriundos de um contrato firmado com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), no valor de R$ 1,2 milhão, e terá prazo de 120 dias para a conclusão. “O plano, que levou três meses para ser elaborado, prevê troca de iluminação, implantação de mobiliário urbano, pintura, paisagismo e colocação de bloquete intertravado nas vias públicas. Para esse serviço, será necessário ainda realizar drenagem na área”, explicou. Por ser um dos principais pontos históricos de Suzano, onde a cidade se originou (antes da expansão ferroviária no início do século XX), o Baruel terá na segunda fase a realização de ações para fomentar o turismo no entorno da histórica igreja, edificada no século XVII e reconstruída em 1916.

A Prefeitura de Suzano ainda leva em conta o grande fluxo de pessoas que passam pelo local, principalmente pela rodovia Índio Tibiriçá. Por isso, de acordo com os secretários de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, e de Cultura, Geraldo Garippo, a ideia é que o comércio de produtos locais esteja presente, bem como eventos artísticos.

“Da nossa parte, também caberá dar todo o suporte para esses comerciantes exercerem suas atividades e orientá-los em relação a produtos, fluxo de caixa, organização de vitrines, vendas e financiamentos, por meio do Banco do Povo Paulista, entre outros. O projeto como um todo deverá atrair visitantes e trazer valorização e progresso para o local”, explicou Loducca.