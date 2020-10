Base de Segurança Integrada será concluída em 45 dias

A Base de Segurança Integrada (BSI) que será instalada no coreto da Praça João Pessoa, no Centro, será concluída em 45 dias. Esse foi o prazo dado pela Prefeitura de Suzano.

A unidade funcionará em conjunto com a Central de Segurança Integrada (CSI), inaugurada em maio do ano passado, e vai auxiliar no deslocamento de agentes de segurança no Centro da cidade e também para a região do entorno da estação de trem.

Ela será construída com materiais e mão-de-obra próprios da Prefeitura, além de ajudar na logística dos guardas, vai ainda monitorar aquela área da região central.

O trabalho está sendo feito, em conjunto, pelas secretarias municipais de Segurança Cidadã e de Manutenção e Serviços Urbanos.

Aumento na segurança

A construção da BSI soma-se a outras ações que a Prefeitura de Suzano tem adotado para melhorar a segurança da cidade.

Além da construção do CSI, em agosto, a administração anunciou 56 novos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade.

Houve ainda a troca de comando na GCM, passando para Rosemary Caxito, que passou pela Patrulha Maria da Penha da cidade.