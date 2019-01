Batalhões da PM do Alto Tietê vão usar calibre 12 em ações

Em até 10 dias, as equipes de radiopatrulha dos batalhões do Alto Tietê (17º, 32º e 35º) estarão devidamente equipadas com espingardas calibre 12. O uso deste tipo de armamento de alto poder de impacto foi anunciado pelo governador João Doria (PSDB), em evento sobre o início da operação Rodovia Mais Segura, realizado na última semana no Estado.

Na região, policiais habilitados já estão patrulhando com espingardas nas viaturas. O restante ainda está passando por uma espécie de reciclagem. Isto significa que haverá novo curso para relembrar o manuseio dessa arma de grosso calibre, principalmente ao que se refere ao modo de recarregar e atirar.

O comandante interino do 32º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana (BPM/M), o major Roberto Caruso, reforçou que a equipe policial terá mais segurança e transmitirá maior sensação de garantia da ordem à população. "A espingarda tem maior poder de parada e também letalidade. Há uma orientação de como devem utilizá-la, em especial quando estiverem próximo de transeuntes", explicou.

Caruso disse ainda que, durante as madrugadas, os policiais terão maior poder de fogo. Ou seja, em casos de explosões e roubos a banco, a resposta será a altura. Além disso, o comandante interino do 32º BPM/M comentou que não haverá distinção de patrulhamento.

"Seja no Centro ou em bairros periféricos, a polícia estará presente para garantir a segurança da população. Só vai utilizar a espingarda quando realmente não tiver uma vítima próxima, por exemplo. É a maior sensação de segurança à população".

O comandante disse que, no 32º BPM/M, alguns policiais farão a reciclagem para poder estar apto a usar a espingarda. "Todos os policiais (soldados e cabos) tem curso e formação, mas, como não era habitual, eles só utilizavam as pistolas .40", relembrou Caruso.