Batida de carro arranca poste do chão e provoca trânsito em Braz Cubas

Um poste foi arrancado do chão em uma batida envolvendo um carro na tarde desta segunda-feira (20), na Avenida Francisco Ferreira Lopes, próximo à subida da Coca Cola, no distrito de Braz Cubas, em Mogi das Cruzes.

Segundo a Prefeitura de Mogi das Cruzes, ninguém ficou ferido no acidente. A reportagem do DS passou pelo local e constatou que equipes do Trânsito da Prefeitura de Mogi e a Polícia Militar estiveram no local orientando os motoristas.

O trânsito ficou lento no local onde ocorreu o acidente. Isso porque o poste atingido caiu no meio da pista. A circulação no sentido Suzano – Mogi das Cruzes ocorreu por apenas uma faixa por volta das 13 horas. A Avenida Anchieta e a Avenida Comendador Fumio Horii (antiga Orquídeas) foram usadas como alternativas para quem fez o trajeto de uma cidade a outra.

Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Mogi informou que o acidente ocorreu por volta das 12h45, com um veículo colidindo contra um poste.

Disse ainda que não houve feridos e que não houve a necessidade de interdição, mas que apenas uma faixa do sentido Centro de Mogi, próximo ao canteiro central, foi canalizada pelos agentes municipais de trânsito que atenderam à ocorrência.

ATUALIZADO EM 20/03/2023 ÀS 17H56