Bebê prematuro recebe alta após quatro meses de tratamento no HMS

Um bebê nascido em 10 de outubro do ano passado, com apenas 26 semanas de gestação, recebeu alta do Hospital e Maternidade de Suzano (HMS) após quatro meses de tratamento. A criança, um menino, veio ao mundo em uma condição desafiadora: pesando 630 gramas, ela precisou ser imediatamente encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, onde permaneceu até receber alta na última sexta-feira (14/02).

A mãe da criança passou por um parto de emergência devido ao diagnóstico de Síndrome Hellp - Hemólise (H), Enzimas Hepáticas Elevadas (EL) e Plaquetopenia (LP), uma complicação obstétrica grave, pouco conhecida e de difícil diagnóstico, que compromete o funcionamento do fígado e a coagulação sanguínea e pode causar a morte da mãe e também do bebê. Graças à rápida intervenção da equipe médica, tanto a mãe quanto a criança receberam o suporte necessário para enfrentar esse momento delicado.

Durante a internação, o bebê foi acompanhado por uma equipe multidisciplinar composta por médicos obstetras e neonatologistas, enfermeiros, técnicas de enfermagem, além de especialistas das áreas de nutrição, radiologia, psicologia, serviço social e administração hospitalar. Cada profissional desempenhou um papel fundamental para garantir o desenvolvimento e a recuperação do recém-nascido, que saiu da unidade pesando 2,5 quilos.

A diretora técnica do HMS, Margarete Lima, destacou a importância do trabalho conjunto no atendimento ao bebê. “Casos como esse mostram a relevância de uma assistência neonatal qualificada. Foram quatro meses de muitos desafios, mas também de muita dedicação e amor por parte da equipe. A alta do bebê é uma grande vitória para todos nós”, afirmou.

A liberação da criança foi comemorada não apenas pelos pais, que estiveram presentes durante toda a internação, mas por toda a equipe hospitalar. No momento da despedida, a emoção tomou conta da unidade, marcando um desfecho feliz para uma jornada repleta de superação.

O secretário de Saúde de Suzano, Diego Ferreira, ressaltou os investimentos na rede hospitalar e no atendimento neonatal. “Temos trabalhado para fortalecer a nossa estrutura, garantindo que bebês prematuros recebam o melhor atendimento possível. A história dessa criança é um exemplo de como o esforço conjunto da equipe faz toda a diferença na vida das famílias”, declarou.