Beneficiários do Bolsa Família do Alto Tietê crescem 4,41% em maio

As pessoas beneficiadas pelo Programa Bolsa Família no Alto Tietê cresceram 4,41% em maio deste ano, em relação ao mesmo período de 2024. Segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em 2024 eram 138.388 beneficiários, saltando para 144.501 neste ano.

Oito cidades tiveram aumento no período analisado. Itaquaquecetuba, que passou de 35.106 para 38.873 beneficiários, registrou o maior aumento de 10,73% entre as cidades da região.

Em seguida está Guararema, que passou de 2.525 para 2.725, acréscimo de 7,92%. Biritiba Mirim teve aumento semelhante de 7,60%, já que em 2024 eram 3.026 contemplados e neste ano 3.256. Poá cresceu 6,07%, saltando de 9.881 para 10.481 pessoas beneficiadas.

Os beneficiários de Suzano subiram de 24.801 para 25.824, aumento de 4,12%. Em Salesópolis o aumento foi de 3,82%, passando de 1.229 em 2024 para 1.276 neste ano. Por fim, Mogi das Cruzes registrou o menor aumento percentual da região, passando de 35.216 para 35.312, acréscimo de 0,27%.

Queda

Por sua vez, os municípios de Arujá e Santa Isabel mostraram queda no número de beneficiados. Santa Isabel caiu de 4.170 para 4.095, baixa de 1,79%. Já Arujá, que tinha 7.162 beneficiados pelo programa em 2024, neste ano tem 7.092, queda de 0,97%.

Brasil

No fim de maio, a Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira (29) a parcela de maio do novo Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 9.

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 667,49. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do Governo Federal alcançará 20,46 milhões de famílias, com gasto de R$ 13,64 bilhões.

Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança.

O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a famílias com crianças de até 6 anos.