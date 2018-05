Beneficiários do Bolsa Família têm até 30 de junho para atualizar dados de saúde

A Prefeitura de Suzano convoca todos os beneficiários do programa federal Bolsa Família que moram no município a realizarem até o dia 30 de junho a atualização de informações referentes à saúde dos atendidos. O procedimento pode ser feito em qualquer uma das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs) do município.

A atualização faz parte dos critérios definidos pelo governo federal ao programa e tem como objetivo promover o acompanhamento pré-natal de gestantes e da nutrição e vacinação de crianças, como pré-requisitos para a concessão do benefício.

As pessoas atendidas devem se dirigir a uma das UBSs ou USFs com o Número de Identidade Social (NIS), um documento com foto e as cadernetas de vacinação. Com isso, são feitas as devidas apurações para o semestre, garantindo a continuidade dos repasses.

O benefício fixo (Básico) concedido pelo governo federal é de R$ 85 mensais para famílias com renda mensal de até R$ 85 por pessoa. Também são concedidas variáveis em três faixas (De 0 a 15 anos, Variável à Gestante, Nutriz e Jovem). Famílias em situação de extrema pobreza podem acumular os benefícios Básico, Variável à Gestante e Jovem em até R$ 372 por mês.

A atualização do cadastro do Bolsa Família na saúde também contribui, segundo a pasta, com os repasses do governo federal para a realização de programas de assistência social. Atualmente, Suzano tem 12.579 famílias cadastradas, que recebem, em média, R$ 143 por mês cada uma, com um repasse mensal de R$ 42,3 mil do governo federal à cidade para a realização de iniciativas diversas.

De acordo com o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social de Suzano, Fátimo Aparecido Rodrigues, a atualização dos dados de saúde do programa Bolsa Família é fundamental tanto para quem recebe o benefício, quanto para o Poder Público. “O procedimento não apenas ajuda o governo federal em suas políticas, mas também dá ao município um retrato mais fiel das demandas que temos e das ações que precisamos tomar para amparar as famílias em situação de vulnerabilidade social”, explicou.

Mais informações estão disponíveis pelo telefone (11) 4745-2036. O horário de atendimento nas UBSs e USFs para realizar a atualização dos dados é de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.