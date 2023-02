Bertaiolli se reúne com Geraldo Alckmin para discutir geração de emprego e as MPEs

O deputado federal, Marco Bertaiolli, se reuniu, nesta quinta-feira (02/02/2023), com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. No encontro, o parlamentar discutiu os projetos em andamento para o fomento de novos negócios, falou sobre a importância da reforma tributária e apresentou os dados que demonstram a necessidade de se atualizar a tabela do Simples Nacional.

“Estou trabalhando neste projeto desde o ano passado. Há um risco enorme de condenarmos à falência mais de 480 mil micro e pequenas empresas”, destaca Bertaiolli, acrescentando que este é o segmento que mais gera emprego e renda no Brasil. “É o setor que impulsiona os negócios, abre fronteiras e traça o desenvolvimento econômico e social do país”, salienta o deputado.

Bertaiolli aproveitou a oportunidade e convidou o ministro para uma reunião na Frente Parlamentar do Empreendedorismo (FPE), em Brasília. Coordenador do grupo de trabalho, o deputado destaca a importância de se discutir os rumos do desenvolvimento industrial, comercial e de serviços do país. “Todos estes setores estão, hoje, sob a tutela e administração do ministro Alckmin, que tenho certeza desenvolverá um grande trabalho à frente da pasta”.

Para o deputado, que é vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB) e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp), o desempenho do mercado de trabalho no ano que acaba de terminar foi marcado por recuperação e queda da taxa de desemprego, conforme pesquisa divulgada pelo IBGE.

Em 2022, o Brasil viu o menor nível de desocupados desde julho de 2015. A taxa ficou em 8,3% no trimestre encerrado em outubro, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), realizada pelo IBGE. “Porém, é fundamental que as ações continuem sendo implementadas, porque ainda que o desemprego tenha caído, o número das pessoas sem trabalho é muito grande, o que causa insegurança para milhões de famílias brasileiras”.

Bertaiolli, que foi reeleito para o segundo mandato com 157.552 votos, lembrou que o vice-presidente e atual ministro é “um grande parceiro e um amigo” desde os tempos em que ele foi prefeito de Mogi das Cruzes (2009/2016). “Fizemos grandes parcerias, desenvolvemos muitos projetos juntos em todas as áreas, mas principalmente na Saúde Pública, com a construção de um Hospital Municipal, e na mobilidade urbana com a implantação de grandes avenidas, como o Complexo Viário das Orquídeas, hoje denominado Fumio Horii. “Fizemos ainda outras parcerias na área da habitação, educação e esportes e tenho certeza que todo esse histórico irá contribuir para um trabalho de muito sucesso em que a geração de emprego e o fortalecimento das MPEs sairão ganhando”.