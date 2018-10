Bertaiolli agradece votação e reafirma compromissos com Suzano

Deputado federal eleito, Marco Bertaiolli, foi à Câmara de Vereadores e à Prefeitura de Suzano e reafirmou todos os compromissos com a cidade. Entre eles estão o fim da baldeação de trens em Guaianazes, o funcionamento da UPA, no Jardim Revista, a implantação da alça de acesso para o Rodoanel na Estrada dos Fernandes, e a conclusão da avenida Jorge Bey Maluf, que passará a receber o fluxo de veículos da nova avenida das Orquídeas, que está na fase final de obras e vai ligar Mogi das Cruzes a Suzano.

"Suzano me escolheu como seu deputado federal e vou honrar cada voto de confiança. Tenho um compromisso muito grande com a cidade, que, inclusive, me concedeu o título de Cidadão Suzanense", destacou Bertaiolli, durante sessão na Câmara Municipal, na noite de quarta-feira (17).

"Dois motivos me fizeram vir aqui. Primeiro porque sou um cidadão suzanense, e o segundo foi é a generosidade dos suzanenses, que me deram uma votação muito expressiva", afirmou."Estarei ao lado dos vereadores e do prefeito Rodrigo Ashiuchi para o que for necessário", salientou.

"Poucos dias depois das eleições, fiz questão de vir agradecer e afirmar que não vou fugir da responsabilidade de defender os interesses e ser o porta-voz de Suzano e do Alto Tietê. Este gesto de vir dialogar na Câmara Municipal e na Prefeitura, vai se repetir muito, porque serei um deputado suzanense muito atuante", ressaltou Bertaiolli, que fez um agradecimento especial aos vereadores Lisandro Frederico, Neusa dos Santos Oliveira, Edirlei Reis, e Dênis Cláudio da Silva Filho.

Ainda sobre os compromissos assumidos com Suzano, Bertaiolli destacou que trabalhará para abrir o Hospital Estadual de Suzano. "Os suzanenses não podem mais ter que sair da cidade atrás de um atendimento médico, para fazer um exame ou uma cirurgia. A cidade precisa contar como uma Rede Integrada de Saúde que funcione, assim como fizemos em Mogi ", salientou Bertaiolli, acrescentando que dentro desta política pública de saúde é preciso incluir um Hospital Veterinário gratuito e um Castramóvel para atender cães e gatos abandonados, vítimas de maus-tratos ou que pertençam às famílias com renda de até três salários mínimos.

Bertaiolli foi eleito deputado federal com 137.628 votos.