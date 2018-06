Biblioteca comunitária necessita de prateleiras para melhorar atendimento

Um espaço voltado integralmente para o fomento da leitura. Essa é a diretriz da biblioteca "Espaço do Saber", localizada no bairro Rio Abaixo, em Suzano, que atualmente precisa de prateleiras para ampliar atendimento. Ao todo, 10 prateleiras são necessárias para colocar os mais de mil títulos em ordem e garantir espaço físico para que os leitores da comunidade. Fechada há um ano, a pequena biblioteca criada pela doméstica Cleonilda Silva de Souza, ou Cléo como gosta de ser chamada e pelo autônomo Natanael Oliveira de Souza, voltou a ativa mas ainda precisa de adequações.

Além de abrigar diversos livros, o espaço acomoda o projeto "Formando Leitores", iniciativa que atende uma média de 180 crianças, e que tem por objetivo inspirar o gosto pela leitura e incluir cultura no cotidiano dos pequenos.

"Eu tive uma educação escolar muito boa, então quero passar o conhecimento que eu adquiri através dos livros para as crianças daqui. Livro é vida e privar alguém disso é errado. Por isso montamos esse local, para dar imaginação a eles", conta Cléo.

O pequeno espaço abriga hoje uma grande variedade de títulos que vão de materiais didáticos a livros de arte moderna e ficção científica. Títulos raros, encontrados somente em "sebos" estão disponíveis para empréstimos. "Temos ótimos livros por aqui. Por se tratar de uma biblioteca, temos que trabalhar com diversidade, não damos prioridades para um determinado assunto, queremos que nosso público conheça de tudo. Dependemos de doações e recebemos títulos dos mais variados tipos, me orgulho de dizer que a nossa biblioteca é completa nesse sentido", conta Souza.

O espaço faz parte da residência do casal, onde hoje é a biblioteca, há um ano era o quarto de Souza e Cléo. Os cômodos foram trocados para dar mais visibilidade a biblioteca. "Quando resolvemos fazer a mudança, pensamos em uma pequena obra para dar mais conforto e deixar o cômodo com cara de biblioteca, porém, subestimamos os custos da reforma. Fizemos uma vaquinha na web e conseguimos arrecadar R$ 5 mil, só que o dinheiro não foi suficiente para reformar todo o ambiente, então resolvemos fechar a biblioteca para finalizar a obra. Conseguimos terminar, mas ainda faltam as prateleiras para reinauguramos o espaço", lamenta Souza.

Gosto pela leitura

O gosto pela literatura e a aptidão para o trabalho voluntariado foi determinante para que o casal - Cleonilda Silva de Souza e Natanael Oliveira de Souza- inaugurasse a biblioteca há 5 anos.

Há 10 anos moravam em São Paulo, em um bairro de classe média e após um acidente, que deixou sequelas auditivas e motoras em Natanael, a vida do casal mudou inesperadamente. Perderam a casa, os amigos mais próximos se distanciaram e a situação financeira agravou. Por conta disso, vieram morar na comunidade do Rio Abaixo.



"O começo não foi fácil. Saímos de uma situação estável com uma boa qualidade de vida para um local que não havia nem água disponível. Mas ao invés de ficarmos lamentando pelos nossos problemas, pensamos em reescrever nossa história. E foi aí que juntamos nossa paixão, os livros, com a necessidade de fazer algo para a comunidade. E foi neste momento que nasceu o espaço", afirma o autônomo.

Hoje, a biblioteca sobrevive com doações de livros, com ajuda de alguns voluntários e com a dedicação diária do casal. Recentemente levaram as crianças que fazem, parte do projeto "Formando Leitores" para conhecerem um circo que estava de passagem pela cidade de Poá.



"Foi gratificante ver a alegria nos rostinhos deles. Muito nunca tinham ido ao circo. São nesses momento que percebo que o projeto e a biblioteca não podem parar. O espaço representa para mim paixão pura. A biblioteca veio no momento certo para a gente, conseguimos nos reerguer por conta disso", diz Souza.