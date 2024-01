Biblioteca Municipal oferece acervo em braille e equipamentos de leitura a deficientes visuais

A Biblioteca Municipal Professora Maria Eliza de Azevedo Cintra, localizada no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro), dispõe de cerca de 120 exemplares de livros em braille. O espaço ainda conta com dispositivos especializados para leitura e impressão, atendendo assim às necessidades específicas do público com deficiência visual.

Para realizar o empréstimo desses exemplares, bem como de qualquer obra disponível no acervo, é necessário comparecer à biblioteca munido de um documento de identidade com foto e comprovante de residência para que seja efetuado o cadastro e, na sequência, a emissão da carteirinha de acesso.

O munícipe tem a possibilidade de pegar até dois livros simultaneamente, sendo o prazo de devolução estabelecido em 14 dias. O processo de concessão ocorre de forma presencial e está disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. A medida visa facilitar o acesso e proporcionar uma experiência eficiente aos leitores.

Há também a possibilidade de consultar os livros disponíveis por meio do sistema Alexandria, uma ferramenta on-line de busca do acervo municipal. Para acessar é preciso entrar no site da prefeitura (www.suzano.sp.gov.br) e clicar na seção “Cidadão – Serviços e Informações” e, posteriormente, em “Biblioteca Pública”. Esse processo direciona os interessados ao sistema Alexandria, onde poderão realizar buscas e encontrar informações detalhadas sobre os livros disponíveis.

Ainda pelo sistema, os usuários têm a conveniência de consultar não apenas o acervo da Biblioteca Professora Maria Eliza de Azevedo Cintra, mas também os das outras quatro bibliotecas públicas do município. As unidades estão localizadas nos Centros Culturais Palmeiras, Colorado e Boa Vista, além do Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) do Jardim Gardênia Azul. Dessa forma, o sistema permite que os cidadãos acessem e explorem os recursos disponíveis em diferentes pontos da cidade.

Vale destacar que todos têm o direito de obter a carteirinha e aproveitar os mais de 26 mil exemplares disponíveis para empréstimo. Mesmo sem a identificação, o acesso aos títulos é livre, mas a apreciação e pesquisas ficam limitadas à sala de leitura. Ao obter a carteirinha, o usuário ganha consegue realizar reservas on-line tanto na Biblioteca Municipal quanto nas demais unidades.

O secretário municipal de Cultura e vice-prefeito, Walmir Pinto, enfatizou que a oferta desses exemplares e equipamentos visa primordialmente a inclusão, proporcionando a oportunidade de leitura para os deficientes visuais. Ele destacou ainda a conveniência de possuir a carteirinha para aproveitar plenamente esses recursos. “É essencial incentivar a utilização desse tipo de material pelos moradores, promovendo a interação com a sociedade. Isso não apenas estimula o desenvolvimento e o conhecimento dos residentes de Suzano com deficiência visual, mas também oferece conforto por meio da carteirinha, possibilitando o empréstimo e fortalecendo o vínculo com a literatura. Dessa forma, os usuários têm a oportunidade de desfrutar da leitura em qualquer lugar”, concluiu o secretário e vice-prefeito.