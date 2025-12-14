Bibliotecas municipais oferecem 34,5 mil exemplares e acervo em braile

As bibliotecas públicas de Suzano disponibilizam de forma gratuita à população 34.575 livros de diversos gêneros literários. Gerenciadas pela Secretaria Municipal de Cultura, as unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e contam com espaços públicos destinados à leitura e aos estudos, além disso, a unidade central oferece equipamentos em braile para pessoas com baixa visão ou cegos. Para realizar o empréstimo de livros, é necessário apresentar RG e comprovante de residência de Suzano na área administrativa.

A Biblioteca Central Professora Maria Elisa de Azevedo Cintra, localizada no interior do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 683 – Centro), conta com um acervo de 21.220 livros. Entre os destaques, estão 150 exemplares em braile, que vão desde obras de ficção, como Harry Potter, até títulos técnicos, como a Constituição Federal de 1988.

Além dos exemplares, o espaço possui equipamentos específicos para atender melhor esse público, como impressora e teclado em braille, computador e software de acessibilidade, com leitor de tela, voz sintetizada, conversor de texto e scanner leitor de mesa.

Os demais exemplares estão distribuídos entre o Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul), que conta com 3.065 livros, e os demais centros culturais da cidade.

O Centro Cultural Colorado Monteiro Lobato (rua Domingos Victorino, 68 – Jardim Colorado) abriga 4.873 exemplares, já o Centro Cultural Casa Branca Fumiko Fukushima Katsumata (rua Getúlio Moreira de Sousa, 30 – Jardim Casa Branca) contabiliza 773 livros, por sua vez, o Centro Cultural Boa Vista Nelson da Cruz (avenida Katsutoshi Naito, 957 – Cidade Boa Vista) possui 3.320 obras disponíveis e a biblioteca da Casa de Cultura Palmeiras Professor Luiz Antônio da Silva (rua Manoel Ramos, 14 – Parque Palmeiras) com 1.324 livros.

Para fazer o empréstimo dos livros em braile, ou qualquer obra do acervo cultural, é necessário comparecer a uma das unidades com documento de identidade e comprovante de residência de Suzano. Após a apresentação dos documentos, o munícipe pode retirar sua carteirinha de acesso. Os interessados podem pegar até dois livros simultaneamente, com um prazo fixo de 14 dias para devolução.

As obras oferecidas pelas bibliotecas também podem ser consultadas por meio do link suzano.alexandria.com.br/. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4747-4180.

Para o secretário de Cultura, José Luiz Spitti, as bibliotecas públicas são uma oportunidade de levar conhecimento e incentivo à leitura para toda a população. “Por meio destes espaços, os suzanenses têm acesso gratuito a milhares de obras literárias e equipamentos inclusivos, valorizando a educação, a cultura e a inclusão”, afirmou o chefe da pasta.