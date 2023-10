Bispo conclama as 90 paróquias a orar pelo fim da violência em Israel e Palestina

“Ontem (12), no dia de Nossa senhora Aparecida, foram multidões de fiéis rezando juntos pela paz e tentando ajudar na medida do possível”, explica.

O bispo afirma que a Igreja Católica sempre “age pela paz”, vê o confronto como “um absurdo” e entende que a melhor solução é sempre o diálogo. “Nós vemos como um absurdo, tanto o terrorismo do Hamas quanto a reação desproporcional de Israel. Existem governos optando por ajudar com armas algum dos dois lados, e o governo brasileiro optou por se esforçar no diálogo junto à ONU, que é a melhor coisa”.

Ele ainda reforça a fala do papa, dizendo que uma guerra nunca tem vencedores. “A Igreja sempre repudia a guerra, porque atinge inocentes. O papa foi bem claro: ele disse que na guerra não tem lado vencedor. Na guerra todos perdem. Morrem inocentes, crianças, idosos dos dois lados”.

Além da pedida de paz e diálogo entre as nações, o Bispo pediu que a fabricação de armas no mundo pare. “Precisamos desarmar o mundo, parar a produção de armas. Quando se parar de gastar dinheiro para produzir armas e matar o homem, o mundo seria muito melhor. Enquanto tiver arma, é um prejuízo para a sociedade”, finaliza dom Pedro Luiz.

Conflito

A guerra entre Israel e o grupo Hamas acontece há sete dias e já deixou mais de três mil mortos, entre eles três brasileiros. O Brasil já resgatou 494 brasileiros que pediram para sair de Israel e agora negocia com o Egito a saída de 24 moradores da cidade de Gaza.

Um grupo de 19 peregrinos de Salesópolis que estava em Israel já embarcou de volta ao Brasil em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB). O prefeito, Vanderlon Gomes (PL) comemorou o embarque dos salesopolenses. “Graças a Deus tudo bem. Estamos tendo boas notícias. Aguardamos o retorno dos peregrinos”, disse, em contato com o DS.

