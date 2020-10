Bispo ressalta papel das paróquias para conscientizar fiéis nas eleições

O bispo da Diocese de Mogi das Cruzes, Dom Pedro Luiz Stringhini, ressaltou o papel das paróquias do Alto Tietê para conscientizar os fiéis a votarem nas eleições municipais.

De acordo com ele, um dos princípios da Doutrina Social da Igreja é a importância da democracia. Além disso, o bispo descartou a realização de campanha para orientar os fiéis a votar por parte da Cúria Diocesana.

Segundo Luiz Stringhini, as eleições municipais são de extrema importância, já que são especificamente para o bem da cidade onde cada um vive. "Eleger um prefeito e vereador do município é uma oportunidade de uma boa participação para o nosso povo. E nesse sentido, a gente aconselha que as pessoas participem, votem e contribuam para o exercício de cidadania", comenta.

Campanha

Questionado se a Diocese de Mogi fará alguma campanha para orientar os fiéis a votarem, o bispo nega e ressalta a participação da igreja com a democracia.

"Penso que não, pois a campanha agora já é bem curta. Mas claro que sempre pautamos os nossos princípios que vem da Doutrina Social da Igreja, ensinamento da igreja católica.

Documentos

Depois a Conferência Nacional dos Bispos tem muitos documentos nesta linha da cidadania, da importância da democracia. E depois claro, em cada diocese, as pastorais sociais são aqueles grupos de trabalho mais aceitos e afoitos no sentido de exercitar a cidadania e a conscientização do que é política, o verdadeiro sentido. Não é disputa pelo poder, mas a disposição que o candidato dará ao município", frisa.

Gestão

Luiz Stringhini completa dizendo que em Suzano a gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) foi boa e que servirá de critério para a população julgar. "Disse em público que ele fez um bom governo. Estou há oito anos na diocese. Peguei a gestão inteira dele e vi que Suzano evoluiu. Isso servirá para todos o julgar", finaliza o bispo.