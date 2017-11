Black Friday movimenta comércio

As compras da Black Friday agitaram, nesta sexta-feira (24), as vendas do comércio do Centro de Suzano. O maior movimento aconteceu de manhã. Segundo os gerentes das lojas, o aumento nas vendas atingiu 30%, igualando a marca do ano passado. Clientes carregados de caixas e sacolas eram vistos pela Rua General Francisco Glicério.

Por volta das 10h30, a circulação de consumidores era intensa nos estabelecimentos. Produtos eletrônicos, sendo de telefonia, informática e principalmente televisão e câmeras fotográficas, eram os mais procurados.

O gerente de loja Luiz Adriano de Lima Crepaldi falou que a expectativa esperada foi alcançada. "O aumento nas vendas veio conforme prevíamos. A cada ano, a ação está sendo melhor e atraindo mais clientes. Os produtos eletrônicos são o que mais saem , pois se formos lembrar, o primeiro público da Black Friday veio da internet. São eles que consomem na maior parte. Com certeza houve o crescimento de 30% nas vendas. Essa iniciativa vai nos surpreender mais em outras edições".

Um dos clientes que aproveitou a promoção, para adquirir duas televisões, foi o comerciante Leandro Renzi. Ele comentou que esperava pela ação há algum tempo. "A televisão que comprei custava R$ 3,6 mil e com a promoção foi para R$ 2,8 mil. Um ótimo negócio, deu para adquirir duas, uma ficou com a minha irmã. Tive que pesquisar bastante, pois os preços estavam oscilando nas lojas, mas deu certo e paguei o menor valor", enfatizou.

Outro consumidor que saiu contente com a compra foi o encarregado de obra Jorge Angelo de Fonseca, que sem intenção de adquirir, acabou sendo persuadido pelo preço baixo dos produtos. "Estava passando pelo Centro e resolvi entrar na loja. Observei que o valor do kit de máquina de fazer suco, batedeira e liquidificador estava barato e com boa qualidade. Paguei e devo ter economizado R$ 60. Feliz e ansioso para estrear os itens em casa".

A recepcionista Ane Santana também ficou satisfeita após pagar apenas R$ 20 em uma prancha de cabelo. "Foi meu aniversário esses dias. Tinha dinheiro, e resolvi comprar. Produto prático e que utilizarei diariamente. Fiquei surpresa e mais ainda feliz com o valor. Recomendo a todos suzanenses a Black Friday", comentou.