Black Friday oferece desconto médio de 53% durante a Black Friday em Suzano

Por Marília Campos - De Suzano 24 NOV 2017 - 08h00

Lojas de Suzano vão oferecer descontos Foto: Sabrina Silva/Divulgação O comércio de Suzano se prepara para realizar nesta sexta-feira mais uma edição da Black Friday. A média dos descontos na cidade é de 53%, uma vez que a quebra dos valores varia de 40% a 70%. Os produtos de eletrodomésticos, como celulares e micro-ondas, são os mais procurados. Em comparação ao ano passado, os comerciantes esperam arrecadar até 30% a mais com as vendas. Apesar das expectativas, os clientes se mostram criteriosos ao apostar nas pesquisas pelo melhor preço, dispostos a gastar em média R$ 1.712 nas compras. Parte das lojas já iniciou as promoções ao longo da semana, selecionando alguns itens específicos para entrar na tabela de descontos. Ao percorrer a Rua General Francisco Glicério é possível encontrar notebook por R$ 799 e micro-ondas com desconto de R$ 300. O gerente da Magazine Luiza, Luiz Adriano de Lima Crepaldi, espera movimento intenso para hoje e amanhã. A unidade conta com descontos de até 60%. "Nos últimos anos, dependemos desta data. É muito aguardado porque também entra na questão de barganha com os nossos próprios fornecedores. Há descontos para todos os setores, mas especialmente para a telefonia e imagem". O dia ainda é aguardado para os comércios de roupas e calçados. Na Humanitarian, os descontos chegam a 70% e a expectativa de crescimento nas vendas é de ao menos 5%, em relação ao ano passado. Já na Becker Calçados, a data se estende até a próxima quinta-feira, quando o mês se encerra, como disse o gerente Marcos Antônio Nascimento Azevedo. "Apostamos em descontos de até 50% e acredito no crescimento de vendas”. Os clientes ainda estão ariscos diante do comércio, com disposição para gastar de R$ 250 a R$5 mil, é o caso da compradora sênior Cláudia Cruz Castilho. "Quero uma geladeira nova e uma fritadeira elétrica. Estou buscando os preços, mas ainda não encontrei muita vantagem. Espero conferir amanhã (hoje)".

