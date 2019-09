Blitze educativas no trânsito atingem mais de 3 mil pessoas

Cerca de 3 mil pessoas foram abordadas pelas blitze educativas realizadas nesta quarta-feira (25) em conjunto entre as Prefeituras de Suzano, Poá e Itaquaquecetuba. A campanha “Siga o Caminho da Educação no Trânsito” teve o apoio do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran) e faz parte da programação da Semana Nacional do Trânsito.

Durante a manhã, as equipes estiveram na rodovia Henrique Eroles (SP-66), no limite entre Suzano e Poá, próximo à alça de acesso ao Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21). Houve a entrega de panfletos com estatísticas sobre acidentes e mortes no trânsito e dicas voltadas a motoristas, motociclistas, caminhoneiros, ciclistas, pedestres e crianças. A ação contou com a presença do superintendente do Detran-SP para a Região Metropolitana, Wagner Silva Vieira.

Já no período da tarde, agentes da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Suzano e da Secretaria de Transportes de Poá realizaram a mesma ação na esquina das ruas General Francisco Glicério e Dr. Prudente de Moraes, em frente à estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Houve também a participação do chefe da pasta suzanense, Claudinei Valdemar Galo. “Esta parceria entre os municípios é de extrema importância para atingirmos um maior número de pessoas no trânsito. Precisamos estar conscientes de que a maior parte dos acidentes com morte é causada por falha humana. E por isso é necessário mais empatia, cuidado e paciência nas ruas. Este é o maior objetivo das ações que estão mais intensas nesta semana, mas que são desenvolvidas ao longo de todo o ano”, enfatizou o secretário.

Passeio Ciclístico

Mais de 500 pessoas participaram da 7ª edição do Passeio Ciclístico realizado pela Prefeitura de Suzano no último domingo (22/09), com partida e chegada no Parque Max Feffer. O evento também foi alusivo à Semana Nacional de Trânsito (18 a 25/09) e ao Dia Mundial Sem Carro (22/09).

O percurso envolveu as avenidas Senador Roberto Simonsen, Mogi das Cruzes e Armando de Salles Oliveira, a rua Sete de Setembro e novamente a avenida Senador Roberto Simonsen, seguindo de volta ao Parque Max Feffer. O roteiro foi elaborado levando em conta questões como segurança, engenharia de tráfego e facilidade tanto para crianças como para adultos.

Em troca do ingresso, os participantes também colaboraram com o Fundo Social de Solidariedade por meio da doação de brinquedos para as crianças de famílias em situação de vulnerabilidade do município. “Em um dia de lazer, conseguimos passar o recado da conscientização que devemos ter todos os dias no trânsito. Só vamos conseguir mudar a realidade com exemplos reais de respeito e educação ao próximo”, ressaltou a presidente do Fundo Social e primeira-dama, Larissa Ashiuchi.