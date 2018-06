Boa Visão de Suzano contempla 1,7 mil idosos

O Programa Boa Visão deu início à fase de entrega de óculos aos idosos contemplados. Ao todo, 1.712 pessoas serão beneficiadas nesta etapa do projeto, que ainda realiza consultas oftalmológicas com 24 mil crianças. Na tarde dessa terça-feira (12), o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) recebeu a cerimônia simbólica de entregas. O evento contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Larissa Ashiuchi, e o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR). Além da coordenadora do projeto, Solange Fiamini, e dos secretários de Saúde, Luis Claudio Rocha Guillaumon; Assistência e Desenvolvimento Social, Fátimo Aparecido Rodrigues; Educação, Leandro Bassini, e vereadores.

Neste ano, o Programa Boa Visão atingiu o maior número de atendimentos com a população idosa. Foram 2 mil inscrições efetuadas, com 1.712 idosos contemplados e 2.141 óculos produzidos, já que 429 inscritos receberão dois pares de óculos, conforme a necessidade estabelecida. Após a cerimônia simbólica, que entregou nessa terça 32 pares, os demais óculos serão entregues nos próximos dias.

A expectativa é de que, a cada semana, o Saspe entregue 200 óculos aos beneficiados, com armações escolhidas por eles próprios. Em relação à última edição do programa, em 2016, o número de atendimento com os idosos cresceu 34%. De acordo com a coordenadora do projeto, Solange Fiamini, 1.974 atendimentos foram realizados em dois finais de semana, neste ano.

Durante a triagem, além dos testes de visão, os inscritos também tiveram a aferição da pressão e diabetes. A partir dos exames, uma parcela ainda foi direcionada ao atendimento especializado, como nos casos de catarata. Segundo o secretário de Saúde, Luis Claudio Rocha Guillaumon, esses casos configuraram 338 ocorrências. A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Larissa Ashiuchi, destacou o desafio de atender à demanda.

"É um programa burocrático e cheio de detalhes. Me deixa contente realizar as entregas". Já o secretário de Educação, Leandro Bassini, ressaltou o trabalho em conjunto que envolveu também as pastas de Saúde e de Assistência e Desenvolvimento Social. O discurso foi endossado pelo prefeito Ashiuchi, que falou da satisfação em proporcionar melhor qualidade de vida à população idosa. "O programa superou nossa expectativa de atendimento, é o maior número do projeto que tem por objetivo melhorar a vida de quem tanto já fez pela cidade".