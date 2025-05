'Boa Visão' prevê mutirão de catarata para idosos e 27 mil consultas de alunos

O “Programa Boa Visão” deve ter, em 2025, 250 consultas por dia no Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), responsável pelo projeto. A ideia inicial é atender cerca de 27 mil alunos de 5 a 8 anos das redes municipal e estadual de Suzano e do Serviço Social da Indústria (Sesi). O programa vai atender também os idosos e preparar, para setembro, mutirão de catarata.

A edição de 2025 do programa foi lançada na tarde desta segunda-feira (5), no Cineteatro Wilma Bentivegna.

O trabalho é feito pelo Saspe em parceria com o Fundo Social e as secretarias de Saúde e Educação. A previsão é de que todas as crianças sejam atendidas e recebam os óculos até o fim do ano. “Teremos uma reunião com todos os professores, onde vamos capacitá-los para o pré-teste. Sendo identificado alguma dificuldade do aluno na escola, já agendamos as consultas. Temos uma previsão de 250 consultas por dia no Saspe, todas agendadas. Depois do encaminhamento da Educação, a Saúde entra com a equipe de oftalmologia”, explicou a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Déborah Raffoul.

Os pré-testes, que são os atendimentos aos 27 mil alunos, devem se iniciar no dia 12 de maio. A Prefeitura prevê que, destes 27 mil, de 8 a 12 mil sejam encaminhados para consultas com oftalmologistas, que devem começar em julho. A estimativa é que entre 4 e 6 mil alunos precisem de óculos. “É um programa extenso, executamos ele o ano inteiro. Tem uma série de processos ao longo do ano”, disse o prefeito Pedro Ishi.

Cirurgias de catarata

Os idosos de Suzano também serão atendidos pelo “Programa Boa Visão”, recebendo cirurgias de catarata, que serão feitas a partir de setembro, após o lançamento da segunda fase do projeto. O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde, Diego Ferreira.

“Em setembro teremos a segunda fase, que vai envolver cirurgia de catarata. Vamos contemplar as pessoas de idade”, disse o secretário no momento do anúncio. De acordo com o chefe da pasta, em 2024 foram feitas, aproximadamente, 200 cirurgias de catarata. “Algumas pessoas foram contempladas com apenas um olho operado. Essa pessoa precisa realizar o segundo olho”, explicou. Além das cataratas, serão atendidos idosos que tenham outras patologias odontológicas, como pterígio e glaucoma.

Obras do Hospital Federal e visita de secretário estadual

Durante entrevista coletiva, o prefeito Pedro Ishi atualizou a obra do Hospital Federal. De acordo com o chefe do Executivo, os trabalhos no momento são de acabamento. “Estamos com 80% do hospital feito. Chegamos no momento de finalização das obras. É um momento delicado, o acabamento demora um pouco. A previsão é que até o fim do ano a gente entregue”, disse. Ishi afirmou que, no ano que vem, os atendimentos serão feitos no hospital. “Dá para cravar que os atendimentos acontecerão no ano que vem. Com certeza teremos atendimento”. O prefeito falou sobre o custeio do Hospital Federal e ressaltou a importância do diálogo no Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

“Existe um plano de trabalho, pré-determinado pela Secretaria de Saúde. É um hospital que vai atender toda a região. Guararema vai ter um hospital, Mogi vai ter outro, Arujá também. A região precisa se organizar para ver o que cada um vai fazer, porque só assim os governos estadual e federal vão ter interesse. Imagina se Suzano, Mogi e Arujá falam que vão fazer ortopedia. O governo não vai ter interesse em bancar todos os hospitais com ortopedia. Precisamos, por meio do Condemat, ajustar esse trabalho e acertar os estudos”.

O secretário de Saúde, Diego Ferreira, disse que o secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, deve visitar o hospital em breve. Além disso, será feita uma viagem a Brasília para falar sobre as obras. “Convidei o secretário Eleuses Paiva para visitar o Hospital Federal e ele aceitou. Formalizei via ofício e muito em breve o secretário de Saúde do Estado deve fazer uma visita ao hospital. Isso é para fazer uma pactuação com o Governo do Estado. Nos próximos meses também vamos a Brasília para pactuar com o Governo Federal”, explicou.

Presenças

Além do prefeito Pedro Ishi e da primeira-dama Déborah Raffoul, estiveram presentes no evento as seguintes autoridades: Said Raful (vice-prefeito); os secretários Afrânio Evaristo (Gabinete); Alex Santos (Governo); André Chiang (Meio Ambiente); Cesar Braga (Controladoria); Cintia Lira (Administração); Diego Ferreira (Saúde); Geraldo Garippo (Desenvolvimento Social); Paulo Pavione (Comunicação); e Renata Priscila (Educação)