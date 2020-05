Boa Vista recebe 1,4 mil máscaras e 400 embalagens individuais de álcool em gel

Cerca de 1.400 máscaras e 400 embalagens individuais de álcool em gel foram distribuídas pelo Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do bairro Boa Vista.



A ação faz parte de uma série de medidas que o conselho tem realizado como forma de combater a disseminação do novo coronavírus na região norte de Suzano.



De acordo com o presidente da entidade, Ébert Bola, a ação foi realizada em conjunto com o Fundo Social de Solidariedade e o Instituto Carpe Diem, que fizeram a doação das máscaras. Além disso, a 4ª Companhia da Polícia Militar ajudou o Conseg na organização da entrega dos produtos por meio de uma "blitz do bem".



Nesse esquema, policiais militares abordavam os motoristas para que membros do conselho realizassem a doação dos itens para a aqueles que estavam sem máscara, de forma que não causasse aglomeração nas imediações. O presidente classificou a ação como um sucesso e informou que novas intervenções podem ser realizadas ainda este mês.



"A gente quer fazer outra blitz do bem, aqui próximo à UBS (Unidade Básica de Saúde) do Boa Vista. Estamos tentando fechar algumas parcerias para tentar fazer ainda essa semana", conta.



O presidente explica que a distribuição de máscaras é necessária porque muitas pessoas na região norte não estão utilizando o item ao sair de casa, o que pode contribuir para o contágio pelo vírus.



"As pessoas aqui ainda não respeitam muito, ainda estão achando que a doença é brincadeira, e não é. Nós temos 130 mil moradores aqui na região, no mínimo, e muitas pessoas acham que podem fazer o que quer e não é assim que funciona. Temos que fazer essa conscientização", diz.



Bola lamenta que o isolamento social não esteja sendo seguido pela maioria dos moradores da zona norte. De acordo com ele, não é difícil encontrar aglomerações de pessoas em supermercados e estabelecimentos na região.



"Tem muitos mercados que estão lotados, com muita gente. Nas ruas, 60% das pessoas estão usando máscara e o restante não. Então a gente tem essa preocupação e vai fazer outras intervenções para distribuir mais máscaras para incentivar o povo a usar", finaliza.



Além da distribuição de máscaras, o presidente disse que o Conseg vem realizando ações de conscientização por meio das redes sociais, com informativos e mensagens que incentivam o combate ao vírus.