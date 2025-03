Bolsa Estágio garante até R$ 851,46 a alunos; região tem 566 vagas

A Bolsa Estágio Ensino Médio recebe até 16 de março o cadastro para os estudantes do Ensino Técnico de São Paulo. Estão disponíveis 566 vagas para a região do Alto Tietê. Os alunos podem receber bolsas entre R$ 422,03 e R$ 851,46, de acordo com curso e carga horária.

O Ensino Médio Técnico é oferecido para estudantes da rede pública do estado e tinha a previsão de 160 mil matrículas para este ano.

Querendo valorizar os estudantes e combater a evasão escolar, o governador Tarcísio de Freitas sancionou, em 2024, a lei que cria o programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM).

De acordo com o coordenador pedagógico da Secretaria da Educação, Daniel Barros, o principal objetivo do programa é dar a primeira oportunidade no mercado de trabalho para o estudante.

“Esse programa vai atingir e beneficiar alunos das mais diversas localidades paulistas de todos os cursos da educação profissional e vai certamente impactar a frequência escolar e o desempenho desses estudantes, visto que esses são critérios que serão utilizados pelos empregadores para selecioná-los”, acrescentou Barros no site do governo.

A inscrição pode ser feita por estudantes da 2ª ou 3ª série do Ensino Médio Técnico na rede estadual. O aluno deve ter pelo menos 16 anos, ter frequência mínima de 85% no semestre anterior, ter feito o Provão Paulista Seriado e seu curso não pode terminar em menos de seis meses a partir da convocação.

O estágio será em empresas parceiras do estado, de acordo com o curso e seu perfil. Terá de 12 a 20 horas semanais, auxílio transporte e um supervisor de estágio com formação na área. O processo seletivo inclui análise de currículo e entrevistas, caso a empresa exija.