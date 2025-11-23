Bolsa Família atende mais de 100 mil pessoas no Alto Tietê, calcula ministério

O Programa Bolsa Família atende 131.167 famílias no Alto Tietê, totalizando 342.808 pessoas beneficiadas na região. A cidade com o maior número de contemplados é Itaquaquecetuba, com mais de 35 mil famílias atendidas. Os dados são da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), referentes a outubro de 2025.

O benefício federal garante uma renda básica às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, buscando integrar políticas públicas para fortalecer o acesso a direitos essenciais como saúde, educação e assistência social. Além disso, o Bolsa Família contribui para o resgate da dignidade e da cidadania, por meio de ações complementares articuladas com outras políticas públicas voltadas à superação da pobreza e à transformação social, como iniciativas nas áreas de assistência social, esporte, ciência e trabalho.

Em Suzano, o programa beneficia 23 mil famílias, somando mais de 61 mil pessoas e um investimento de R$ 15,6 milhões, com o benefício médio de R$ 687,06. O município se destacou no acompanhamento da frequência escolar, com 97% das crianças e adolescentes monitorados, acima da média nacional de 86,4%. Já na área da saúde, o índice foi de 70,3%, abaixo da média brasileira de 81,4%, o que indica necessidade de reforço no monitoramento de gestantes e crianças menores de 7 anos.

As outras 108 mil famílias e 281 mil pessoas estão distribuídas entre as demais cidades do Alto Tietê.