Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
domingo 23 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 23/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Bolsa Família atende mais de 100 mil pessoas no Alto Tietê, calcula ministério

Suzano tem 23 mil famílias no programa, totalizando um investimento de R$ 15,6 milhões e o benefício médio de R$ 687,06

23 novembro 2025 - 12h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
Programa garante renda às famíliasPrograma garante renda às famílias - (Foto: Lyon Santos/ MDS)

O Programa Bolsa Família atende 131.167 famílias no Alto Tietê, totalizando 342.808 pessoas beneficiadas na região. A cidade com o maior número de contemplados é Itaquaquecetuba, com mais de 35 mil famílias atendidas. Os dados são da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), referentes a outubro de 2025.

O benefício federal garante uma renda básica às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, buscando integrar políticas públicas para fortalecer o acesso a direitos essenciais como saúde, educação e assistência social. Além disso, o Bolsa Família contribui para o resgate da dignidade e da cidadania, por meio de ações complementares articuladas com outras políticas públicas voltadas à superação da pobreza e à transformação social, como iniciativas nas áreas de assistência social, esporte, ciência e trabalho.

Em Suzano, o programa beneficia 23 mil famílias, somando mais de 61 mil pessoas e um investimento de R$ 15,6 milhões, com o benefício médio de R$ 687,06. O município se destacou no acompanhamento da frequência escolar, com 97% das crianças e adolescentes monitorados, acima da média nacional de 86,4%. Já na área da saúde, o índice foi de 70,3%, abaixo da média brasileira de 81,4%, o que indica necessidade de reforço no monitoramento de gestantes e crianças menores de 7 anos.

As outras 108 mil famílias e 281 mil pessoas estão distribuídas entre as demais cidades do Alto Tietê. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeitos terão pelo menos R$ 8 bi para administrar em 2026
Cidades

Prefeitos terão pelo menos R$ 8 bi para administrar em 2026

Processo para reforma de delegacia de Suzano se arrasta, mas entra em fase de licitação pública
Cidades

Processo para reforma de delegacia de Suzano se arrasta, mas entra em fase de licitação pública

Instituto Thadeu José de Moraes realiza a Noite do Crepe para celebrar 17 anos
Cidades

Instituto Thadeu José de Moraes realiza a Noite do Crepe para celebrar 17 anos

Ferroviários apoiam ligação de trem entre Suzano e Rio Grande
Cidades

Ferroviários apoiam ligação de trem entre Suzano e Rio Grande

Ginasta suzanense conquista ouro no Sul-Americano de Ginástica Artística
Cidades

Ginasta suzanense conquista ouro no Sul-Americano de Ginástica Artística

Comércio vai abrir 4 mil vagas temporárias no final de ano na região
Cidades

Comércio vai abrir 4 mil vagas temporárias no final de ano na região