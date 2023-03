Bolsa Família libera R$ 87 mi, mas exclui 3 mil cadastros na região

O Alto Tietê registrou queda de 2,21% no cadastro de famílias dependentes do Bolsa Família. Em janeiro deste ano, 133 mil famílias estavam na lista e em março o número baixou para 130 mil na região, uma diferença de 3 mil.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, neste mês a região receberá um repasse de aproximadamente R$ 87 milhões, superando em 5,41% os R$ 82 milhões em janeiro.

O Governo Federal começou nesta segunda-feira (20) os pagamentos do Novo Bolsa Família, programa que substituiu o Auxílio Brasil, com valor médio de R$ 670 por família.

A nova versão do programa social inclui adicional de R$ 150 por filho de até seis anos que estiver nas escolas, entre outras novidades. Em março, serão pagos R$ 14,1 bilhões para 21,2 milhões de famílias. Ao todo, 8,9 milhões de crianças terão o adicional. Somente em São Paulo, estado que receberão o maior valor de repassar, chegou a marca de R$ 1,7 bilhão para atender 2,5 milhões de famílias. O valor médio pago no estado a cada beneficiário é de R$ 675,12,

A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta segunda-feira (20) a parcela de março do programa reformulado com valor mínimo de R$ 670.

Na região, Mogi das Cruzes lidera com 36,4 mil famílias dependentes do benefício. O valor repassado é de R$ 24,5 milhões e a média repassada fica em R$ 672. Itaquaquecetuba fica em segundo lugar com 23,8 mil famílias no aguardo do repasse de R$ 16,0 milhões, a média é de R$ 672 por família.

Suzano ocupa o terceiro lugar no ranking com 23,6 mil famílias beneficiadas. O repasse da cidade corresponde a R$ 15,8 milhões e uma média de R$ 672. Ferraz vem na sequência com 16,6 mil famílias à espera dos R$ 11,2 milhões de recursos. É em média R$ 673 por família.

Poá corresponde ao quinto lugar com 10,9 mil famílias dependentes. O recurso é de R$ 7,3 milhões com a distribuição em média de R$ 668.

No levantamento do ministério de Desenvolvimento, as cidades com o número menor de beneficiários são as que os cadastrados vão receber mais recursos.

Arujá tem 7,1 mil famílias beneficiadas. O recurso chega a R$ 4,8 milhões e corresponde a média de R$ 676.

Santa Isabel vem na sequência com 3,9 mil famílias que dependem do benefício. O recurso é de R$ 2,6 milhões para uma média de R$ 666.

Biritiba-Mirim fica em sétimo lugar com 3,2 mil famílias esperando o pagamento de R$ 2,1 milhões de recursos, a média paga é de R$ 676.

Guararema tem 2,9 mil famílias beneficiadas e é destinado um recurso de R$ 2 milhões pago em média R$ 673.

Salesópolis fica em último lugar com 1,1 mil famílias beneficiadas, o recurso chega a R$ 821 mil e uma média de R$ 688 por família.