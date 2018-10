Bolsonaro é vitorioso na região e Doria lidera em seis municípios

O presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro (PSL), saiu vitorioso do segundo turno dessas eleições em todas as cidades do Alto Tietê. O social liberal recebeu 511.116 votos na região, o que representa 66,1% dos votos válidos. O concorrente, Fernando Haddad (PT), foi a escolha de 261.720 eleitores do Alto Tietê, ou seja, 33,8%.

Quanto à eleição estadual, o governador eleito, João Doria (PSDB), ganhou em seis cidades da região. Embora Doria tenha liderado na maioria dos municípios, recebeu apenas 47% dos votos válidos, enquanto Márcio França (PSB) teve 52,9% de adesão dos votantes. Isso porque França superou o tucano em quatro municípios que possuem grande eleitorado: Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Poá e Suzano. Juntos, os municípios somam mais da metade dos votos válidos na região.

Jair Bolsonaro teve o melhor desempenho em Guararema, onde 76,6% dos votos válidos foram para o candidato. O município é seguido por Biritiba Mirim, Salesópolis e Santa Isabel, onde também superou a adesão de mais de 70% dos votos.

A disputa foi mais acirrada na escolha pelo governador do Estado de São Paulo. Em Mogi das Cruzes, 57% dos votantes escolheram João Doria para ocupar o cargo, sendo a melhor votação do tucano no Alto Tietê. Santa Isabel e Arujá também apresentaram resultados que superam 54% favorável ao candidato.

Já Márcio França passou dos 61% dos votos nos municípios de Itaquá e Poá.