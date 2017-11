Bom Prato de Suzano emenda feriado de Finados e não abre nesta sexta

O Bom Prato de Suzano não abrirá nesta sexta-feira (3). O motivo é que os funcionários da unidade irão emendar o feriado de Finados. Além desta, outras seis unidades farão o mesmo. Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo (Seds), uma boa parte das unidades espalhadas pelo Estado funcionará normalmente.

Criado há 17 anos, o programa Bom Prato oferta alimentação balanceada e de qualidade (almoço e café da manhã) com foco na população de baixa renda, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

No Estado de São Paulo, o Bom Prato é coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e serve diariamente 86 mil refeições. Desde a inauguração em 2000, serviu mais de 189 milhões de refeições e investiu mais de R$ 564 milhões.

Há 52 unidades em funcionamento, sendo 22 localizadas na Capital, 09 na Grande São Paulo, 06 no litoral e 15 no interior. A alimentação é balanceada com 1.200 calorias, composta por arroz, feijão, salada, legumes, um tipo de carne, farinha de mandioca, pãozinho, suco e sobremesa (geralmente uma fruta da época).

O café da manhã, de 400 calorias em média, é oferecido leite com café, achocolatado ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios e uma fruta da estação. Em setembro de 2011, o café da manhã foi implantado em todos os restaurantes.