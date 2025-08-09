Bom Prato de Suzano serve cardápio especial do Dia dos Pais

O restaurante Bom Prato de Suzano ofereceu, na sexta-feira (8), um cardápio especial em comemoração ao Dia dos Pais. A unidade, localizada na Rua Major Pinheiro Froes, próximo à estação de trem, preparou o menu para marcar a data que celebra figuras paternas e reúne famílias.

O menu especial contou com carne xadrez, batata suíça e salada coronel, além de uma sobremesa de canudinho recheado com doce de leite. O valor, clássico, se mantém em apenas R$ 1.

A comemoração chega até as outras seis unidades do Bom Prato distribuídas no Alto Tietê, que também terão cardápios especiais. São mais de 13 mil refeições servidas diariamente aos frequentadores do programa.

A unidade de Ferraz de Vasconcelos serviu cupim ao molho madeira, macarronada à calábria e salada.

Em Itaquaquecetuba foi servido cupim ao molho inglês, batata camponesa e salada colorida, bombom de Chocolate.

Já em Mogi das Cruzes foi servido lombo suíno à moda pop, batata Lisboa e salada.