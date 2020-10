Bom Prato deixa de funcionar aos domingos, informa Estado

A rede de restaurantes Bom Prato deixará de funcionar aos domingos, segundo a Secretaria do Desenvolvimento Social. A medida vale para todas as 59 unidades do Bom Prato espalhadas pelo Estado de São Paulo.

O órgão informou que o atendimento era realizado em caráter emergencial devido a pandemia da Covid-19, com o objetivo de assegurar as necessidades de pessoas em extrema vulnerabilidade social.

A decisão passa a valer já neste mês de outubro.

Por causa da flexibilização dar normas impostas pelo Governo Estadual durante a pandemia, aos poucos, o restaurante retomando sua rotina, levando em consideração das necessidades de cada uma de suas unidades. A secretaria ainda afirma que "o monitoramento é constante e objetiva evitar excedentes ou demanda reprimida em alguns restaurantes dando uso eficiente aos recursos públicos". Ainda segundo o órgão, os usuários de Suzano foram informados anteriormente sobre as mudanças de funcionamento do Bom Prato.

Nos últimos meses

Nos últimos meses, período mais crítico da pandemia, onde o governo adotou algumas medidas restritivas no fluxo de pessoas e no comércio com o objetivo de conter o avanço do coronavírus a Secretaria informa que todas as unidades "ampliaram a oferta de refeições passando a servir 2,3 milhões de refeições por mês, além de adaptar o serviço de retirada de embalagens descartáveis".

A nota segue dizendo que "neste período, foram distribuídas mais de 17,7 milhões de refeições, entre café da manhã, almoço e janta, sendo 450 mil gratuitas, a partir de outra iniciativa criada excepcionalmente pelo Governo de São Paulo para o atendimento à população em situação de rua".

